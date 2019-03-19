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После двух голов в ворота "Динамо" 18-летнего Хадсона-Одои впервые вызвали в сборную Англии

Сегодня, 10:08

Полузащитник "Челси" забивал киевлянам и в первом матче, и в ответном

Каллум Хадсон-Одои забил в ворота "Динамо" и в первом матче, и в ответном
Каллум Хадсон-Одои забил в ворота "Динамо" и в первом матче, и в ответном. Фото: AFP
После двух голов в ворота "Динамо" 18-летнего Хадсона-Одои впервые вызвали в сборную Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0a0/a5c/5c90a0a5ca322.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0a0/a5c/5c90a0a5ca322.jpg Футбол Полузащитник "Челси" забивал киевлянам и в первом матче, и в ответном

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои вызван в сборную Англии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Чехии и Черногории. Вызов произошел после того, как "Челси" прошел "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 8:0, а сам футболист забивал украинскому клубу и в первом матче, и в ответном, который прошел в Киеве и завершился победой англичан со счетом 5:0.

Для 18-летнего игрока это первый вызов в главную национальную команду, где он заменит получившего травму защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу. Изначально Хадсон-Одои получил приглашение в молодежную сборную Англии, но затем главный тренер основной команды Гарет Саутгейт вызвал его в расположение "Трех львов".

"Это был сумасшедший день, но получить первый вызов в сборную Англии – удивительное чувство. Я думал, что главный тренер английской "молодежки" Эдриан Бутройд пошутил. Я был в шоке, а потом, когда услышал, что мне действительно нужно ехать в главную команду, не мог в это поверить. Я испытал восторг, мечта сбылась", – сказал Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои является воспитанником "Челси", за основную команду "синих" он дебютировал в прошлом сезоне. Всего в составе клуба полузащитник провел 23 игры и забил 5 мячей. Англичане сыграют со сборной Чехии 22 марта дома, а с командой Черногории встретятся на выезде 25 марта.

Гол Хадсона-Одои в ответном матче "Динамо" – "Челси":

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Тег сборная Англии, Челси Лондон, Каллум Хадсон-Одои

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Сегодня|Спорт

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