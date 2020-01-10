После двухлетнего запрета на вождение звезда английского футбола купил себе авто и тут же нарушил

Уэйн Руни / Фото: Reuters

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни, который в январе стал играющим тренером "Дерби Каунти", был замечен за рулем автомобиля – впервые после окончания двухлетнего запрета на вождение.

Руни после истечения срока наказания купил себе новый черный Land Rover Overfinch стоимостью 219 000 фунтов стерлингов – около 257 тысяч евро. На этом авто он был замечен, выходя из мастерской по ремонту телефонов в Уилмслоу, недалеко от его нового чеширского особняка. Интересно, что Руни не долго оставался законопослушным – вновь нарушил правила дорожного движения, припарковав свое авто на двойной желтой линии.

Напомним, что 34-летнему Руни запретили на два года садиться за руль после того, как в сентябре 2017 года футболиста остановили из-за неисправных фар, а затем полицейские обнаружили, что в крови Уэйна уровень алкоголя превышал допустимый в три раза.

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Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

Ранее мы писали, чтозвезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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