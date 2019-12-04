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"После карьеры начал воспаляться коленный сустав": Шева рассказал о вреде футбола на организм

4 декабря, 12:36

Наставник сборной поделился негативными моментами, которые произошли после футбола

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах с коленным суставом и лечении с помощью клеточной терапии.

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"Приятно, что в Украине есть технологии, которые не уступают мировым. Основываюсь на моем личном опыте, во время моей карьеры коленный сустав подвергался травмам. У меня было несколько операций. Коленный сустав постоянно подвержен деформации, спорт сильно сказывается", – отметил наставник сборной.

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"Уже после окончания футбольной карьеры коленный сустав начал воспаляться, появились боли. С этим было сложно бороться. Передовые технологии эффекта не давали. В Америке услышал про новую методику. В Киеве познакомился со специалистами, мне рассказали про лечение. После него сразу почувствовал себя легче. Сустав намного лучше стал реагировать на нагрузки. Исчезла синовиальная жидкость. Стал чувствовать себя лучше", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Сборная Украины

Источник: ФФУ

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