После коронавируса футбол уже не будет прежним: в Англии на карантине поменяли правила игры

С нового сезона судьи иначе будут оценивать действия вратарей во время пенальти, а также ситуации, связанные с игрой рукой

Пока чемпионат Англии по футболу находится на паузе из-за ситуации с коронавирусом, в руководстве местной Премьер-лиги решили узаконить ряд изменений в правилах игры, которые начнут действовать со следующего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

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Первое изменение. Оно будет касаться мониторов видеопомощи арбитрам VAR у боковой линии. Как известно, в Англии главные арбитры матчей полностью полагаются на ассистентов VAR и самостоятельно не смотрят повторы. Теперь же они будут обязаны сами принимать решение после пересмотра повтора на экране рядом с полем.

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Второе изменение. Теперь случайная игра рукой в своей штрафной площадке будет наказываться пенальти только в том случае, если без нее мяч теоретически мог влететь в ворота.

Третье изменение. Касается пенальти. Если голкипер во время удара оторвется от линии ворот, но мяч при этом полетит мимо, арбитр не станет заставлять перебивать удар. Если же подобные действия голкипера позволят ему отбить мяч, тогда удар будет перебиваться.

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Как мы писали ранее, в Англии придумали, как доиграть чемпионат – даже со зрителями на трибунах. Боссы АПЛ намерены провести специальное тщательное обследование игроков и персонала клубов перед матчами. А для фанатов ввести так называемые паспорта здоровья.

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