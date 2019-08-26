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После матча с командой Лунина "Реал" потерял игрока за 75 миллионов евро

26 августа, 19:23

Стоило колумбийцу Хамесу Родригесу вернуться в основу Королевского клуба, как он сразу же получил травму

Хамес Родригес в игре с "Вальядолидом"

Хамес Родригес в игре с "Вальядолидом" / Фото: AFP

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес получил травму правой камбаловидной мышцы, сообщается на официальном сайте Королевского клуба. Точные сроки восстановления колумбийского футболиста не сообщаются. Вероятнее всего, Хамесу потребуется 2-3 недели на восстановление после повреждения.

Напомним, на уикенде Хамес вышел в стартовом составе "Реала" впервые с 2017 года. Это произошло в матче 2-го тура испанской Примеры с "Вальядолидом" Андрея Лунина – украинец этот поединок провел на скамейке запасных. Но и без Лунина на поле "Вальядолид" не дал обыграть себя "Реалу" – 1:1.

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Отметим, что Хамес Родригес перешел в "Реал" из "Монако" летом 2014 года за 75 миллионов евро. Последние два сезона колумбийский хавбек провел на правах аренды в мюнхенской "Баварии". Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги могли выкупить его за фиксированную сумму, но отказались от такой возможности.

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Стоит сказать, что после ничьей с "Вальядолидом" опять сгустились тучи над коучем "Реала" Зинедином Зиданом. Кстати, как стало известно накануне, Жозе Моуринью этим летом неспроста отклонил много предложений о работе. По данным испанского издания AS, португальский специалист хочет дождаться увольнения Зидана, чтобы вновь стать рулевым мадридцев.

Смотрите, как "Реал" обыгрывал "Сельту" на старте чемпионата Испании

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Источник: Championat.ru

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