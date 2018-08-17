После матча с "Мариуполем" был уволен тренер французского "Бордо"

Сегодня, 13:25

Густаво Пойет критиковал руководство своего клуба из-за трансферной политики и поплатился за это

Густаво Пойет больше не тренер &quot;Бордо&quot;. Фото AFP
Густаво Пойет больше не тренер "Бордо". Фото AFP

Уругваец Густаво Пойет уволен с поста главного тренера французского футбольного клуба "Бордо", сообщает L'Equipe. "Бордо" в четверг победил украинский "Мариуполь" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф квалификации турнира.

Пойет после матча на пресс-конференции раскритиковал руководство "Бордо" из-за трансферной политики клуба в летнее межсезонье и пригрозил подать в отставку из-за ухода форварда Гаэтана Лаборде в "Монпелье".

Уругвайский специалист возглавлял "Бордо" с января. Под руководством Пойета "Бордо" в прошедшем сезоне занял шестое место в чемпионате Франции.

Напомним, что "Мариуполь" вылетел из Лиги Европы. В четверг в матче третьего раунда квалификации команда Александра Бабича во втором раз уступила французскому "Бордо" – после 1:3 дома на выезде наши футболисты проиграли 1:2. Теперь "Мариуполь" сосредоточится на выступлении в чемпионате Украины, где команда в трех матчах набрала лишь три очка.

Также в четверг "Заря" сенсационно прошла португальскую "Брагу" в Лиге Европы. Результативная ничья на выезде вывела команду Юрия Вернидуба в плей-офф ЛЕ, где "Заря" сыграет с "Лейпцигом".
тренер, чемпионат Франции, ФК Мариуполь, Бордо, Густаво Пойет

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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