Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

"После ночи всегда наступает рассвет": Роналду запостил загадочный пост после проигрыша от Месси

24 сентября, 09:27

Португальский игрок смирился с поражением от конкурентов

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Реклама

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал философский пост в своем Instagram. Запись появилась после того, как стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

"Терпение и настойчивость являются двумя качествами, которые отличают профессионала от любителя. Все, что сегодня велико, началось с малого. Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет", – написал Роналду.

Роналду занял третье место в голосовании, набрав 36 баллов, и уступив голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку и аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Как мы писали ранее, Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. По наградам от ФИФА Лионель Месси обошел Криштиану Роналду. Счет стал 6:5 в пользу каталонца.

Кстати, Криштиану и вовсе не включил Месси в тройку лучших футболистов планеты.

КриРо поставил на первое место защитника "Ювентуса" Матейса де Лигта, на второе – полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, а третью позицию отдал нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.

Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге.

Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Криштиану Роналду ФИФА Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Loading...