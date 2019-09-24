"После ночи всегда наступает рассвет": Роналду запостил загадочный пост после проигрыша от Месси

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал философский пост в своем Instagram. Запись появилась после того, как стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

"Терпение и настойчивость являются двумя качествами, которые отличают профессионала от любителя. Все, что сегодня велико, началось с малого. Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет", – написал Роналду.

Роналду занял третье место в голосовании, набрав 36 баллов, и уступив голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку и аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Как мы писали ранее, Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. По наградам от ФИФА Лионель Месси обошел Криштиану Роналду. Счет стал 6:5 в пользу каталонца.

Кстати, Криштиану и вовсе не включил Месси в тройку лучших футболистов планеты.

КриРо поставил на первое место защитника "Ювентуса" Матейса де Лигта, на второе – полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, а третью позицию отдал нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.

Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге.

Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019

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