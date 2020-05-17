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"После общения с ним нужно обязательно в душ": прозвучала "вонючая" правда о тренере Роналду

17 мая, 17:15

Олег Люлька

Сигаретная страсть Сарри не только подвергает угрозе его жизнь, но и создает дискомфорт игрокам

Знаменитый защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини в своей автобиографии рассказал о нефутбольных проблемах в работе главным тренером туринской команды Маурицио Сарри. Ранее мы писали, что "Ювентус" введет спецмеры защиты от коронавируса для своего тренера.

"Сарри очень закрытый человек, много не болтает. Единственное, чего никто не может в нем изменить, – его дикая привязанность к сигаретам. Разговаривать с ним в его кабинете нужно только перед посещением душа, иначе потом будешь вонять сигаретным дымом", – приводит слова 35-летнего Кьеллини Football Italia

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

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Несмотря на то, что ранее тест 61-летнего Сарри показал отрицательный результат на COVID-19, его здоровье находится под угрозой из-за того, что итальянец регулярно курит. Он выкуривает до шестидесяти сигарет в день, а также болел пневмонией в начале текущего сезона, поэтому за его жизнь реально опасаются в Италии.

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Отметим, что Маурицио Сарри стал клубным тренером Криштиану Роналду летом прошлого года, сменив на посту наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. В текущем чемпионате Италии туринцы, набрав 63 очка в 26 матчах, возглавляют турнирную таблицу, опережая на один пункт "Лацио".

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сигареты чемпионат Италии Ювентус Турин Джорджо Кьеллини Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

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