После поражения от "Динамо" в "Славии" потребовали увольнения Суркиса из УЕФА

Киевское "Динамо" уверенно по счету, но с осадком из-за ряда спорных судейских решений прошло "Славию" (1:1 в гостях и 2:0 дома) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и теперь поспорит за путевку в групповой турнир с амстердамским "Аяксом".

"УЕФА - МАФИЯ". После игры тренер пражан Индржих Трпышовски был немногословен. Сказал лишь, что полностью доволен действиями подопечных, а по поводу незасчитанного мяча в ворота Дениса Бойко без эмоций на лице заявил: "Таким было решение арбитра, и говорить тут нечего".

Оказалось, есть что. Особенно разошелся председатель совета директоров "Славии" Ярослав Тврдык. Сразу после матча он написал в Twitter буквально следующее: "Судьи грубо повлияли на исход обоих игр. Вице-президент Григорий Суркис должен уйти в отставку, и в УЕФА не должны удивляться тому, что фанаты скандируют в их адрес. Будь я "Динамо", я бы не хотел проходить дальше".

Чешские фаны скандировали "УЕФА - мафия!", а чешские СМИ напомнили о скандале с шубами 1995 года, что тогда боссом "Динамо" был Григорий Суркис, теперь вице-президент УЕФА, а ныне клуб возглавляет его брат Игорь. Тврдык через пару часов свой твит убрал.

В чем суть претензий конкретно по матчу в Киеве. Гостям очень не понравилось, что на 37-й минуте, при 1:0 в пользу "Динамо", польский арбитр Даниэль Стефанськи не засчитали гол "Славии". Вне игры у забивавшего Тецла действительно не было. Но в момент передачи на Тецла, Никиту Бурду по хоккейному толкнул Дели. Второй момент - рука Вербича в своей штрафной, непреднамереная, но мяч попал в руку, пенальти поляк не назначил. И третье возмущение чехов - гол Беседина, там ошибся лайнсмен, Артем получил мяч, будучи на 10-20 сантиметров в офсайде.

А ЧТО "ДИНАМО". В матче с чехами киевляне удивили, пожалуй, лишь однажды: в самом дебюте, когда агрессивно пошли вперед большими силами и забили быстрый мяч. Возможно, именно этот тактический ход Александра Хацкевича и предопределил исход дуэли. В целом же "Славия" предстала довольно примитивной командой, которая действует в одной и той же манере: побольше борьбы, походы в атаку с обязательным навесом в штрафную, а там как повезет. Порой складывалось впечатление, что будь на их месте команда с другим именем и статус турнира попроще, динамовцы справились бы с подобным примитивизмом намного быстрее. А так 40-тысячная аудитория пребывала в напряжении до второго гола Беседина.

Если же брать игровые слагаемые успеха, то они состоят из надежности Бойко в воротах (2 сэйва), не проиграли борьбу рослым чехам (лишь на 2% больше, но выиграли единобрства), задорности левого фланга - у Йосипа Пиварича 8 перехватов, уБеньямина Вербича 6 удачных обводок из 6, креативности Виктора Цыганкова (2 ассиста) и напористости Беседина впереди (гол и половина выигранной борьбы). Дальше - "Аякс".

Пока довольно легко складывается турнирный путь голландского гранда в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Сначала амстердамцы не заметили австрийский "Штурм" (2:0; 3:1), а сейчас без особых проблем прошли бельгийский "Стандард", который составил конкуренцию дома (2:2), но проиграл по всем статьям на "Йохан Кройфф Арена" (3:0). К новому сезону будущий соперник "Динамо" подошел с любопытными трансферами в межсезонье. "Аякс" продал в "Рому" одного сына известного футболиста (форварда Джастина Клюйверта), но приобрел у МЮ другого отпрыска не менее именитого в прошлом игрока (защитника Дэйли Блинда). За первого отдали 17,25 млн евро, второго купили за рекордные для клуба 16 млн. Также за 11,4 млн переехал в Амстердам из Саутгемптона атакующий полузащитник Душан Тадич. Тренирует команду Эрик тен Хаг, сделавший себе имя в "Утрехте" и этой зимой пошедший на повышение. Главное оружие - 35-летний ветеран Клас-Ян Хунтелар, забивший в этом сезоне ЛЧ 4 гола в 4 матчах.

Также во вторник Хачериди и Шахов выбили "Спартак" из Лиги чемпионов. Украинские футболисты сыграли в составе греческого ПАОКа в Москве.

Напомним, что белорусский БАТЭ сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Борисова в ответном матче сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом".

А вчера состоялся матч за Суперкубок УЕФА – "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 4:2 и в третий раз в истории завоевал этот трофей.