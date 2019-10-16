После поражения от Украины Криштиану Роналду взял суперреванш у Месси

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Чтобы Роналду не долго горевал после поражения Португалии от Украины в отборе на Евро-2020, финансовые аналитики обнародовали новости с денежных полей, которые наверняка поднимут настроение Криштиану.

Совсем недавно Роналду проиграл Месси титул игрока года по версии ФИФА, однако форвард "Ювентуса" взял уверенный реванш у аргентинца на рекламном поприще.

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Издание La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo сообщило, что португалец Криштиану Роналду за 12 месяцев опубликовал 49 рекламных постов в Instagram за 900 000 евро каждый, заработав в сумме – приготовьтесь – 44,1 млн евро!!! По этому показателю он – лидер на планете Земля.

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Между тем нападающий "Барселоны" Лионель Месси вынужден был удовлетвориться в этом рейтинге вторым местом. Аргентинец опубликовал 36 рекламных записей в Instagram – за 590 000 евро каждая – и заработал вдвое меньше Роналду – 21,2 млн евро.

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Третью строчку заняла американская супермодель Кендалл Дженнер (14,4 млн евро). На четвертом месте в рейтинге оказался экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм (около 10 млн евро), на шестом – нападающий "ПСЖ" Неймар (около 6,5 млн евро), которого в таблице Instagram-заробитчан опередила певица Селена Гомес.

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