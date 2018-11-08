После разгрома в Манчестере "Шахтер" опустился на последнее место в группе Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" не своем поле разгромил "Шахтер" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, отправив в ворота горняков шесть безответных мячей. Встреча группы F, прошедшая в среду в Манчестере, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.Мы провели текстовый онлайн матча "МанСити" – "Шахтер" с видео-повторами голов.

У победителей хет-трик оформил Габриэл Жезус (24-я, 72-я и 90-я минуты), забивший первые два мяча с пенальти. Также отличились Давид Сильва (13), Рахим Стерлинг (48) и Рияд Марез (84).

В первом тайме арбитр матча Виктор Кашшаи допустил серьезную ошибку, при счете 1:0 назначив в ворота "Шахтера" пенальти. Рахим Стерлинг упал в штрафной "горняков", споткнувшись о газон, в то время как венгерский рефери посчитал, что фолил Николай Матвиенко.





















































































В другом матче группы "Лион" вел дома в счете с преимуществом в два мяча, но в итоге упустил победу над немецким "Хоффенхаймом", который с начала второго тайма играл в меньшинстве после удаления Касима Нуху (51). Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля отличились Набиль Фекир (19) и Танги Ндомбеле (28). У гостей – Андрей Крамарич (65) и Павел Кадержабек (90).

После четырех туров "Манчестер Сити" лидирует в таблице группы с 9 очками в активе, "Лион" с 6 очками идет вторым, "Хоффенхайм" (3 очка) расположился на третьем месте, а "Шахтер" (2) замыкает таблицу квартета.

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9 2 ЛИОН ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6 3 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3 4 ШАХТЕР ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

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