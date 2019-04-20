После шутки о киевском "Динамо" – в Россию: агент рассказал о будущем друга Зинченко

Африканский полузащитник, на словах подписавший контракт с динамовцами, уедет играть в РПЛ

Яя Туре. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Агент некогда лучшего футболиста Африки Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего подопечного, который накануне посетил расположение киевского "Динамо". "Почему я здесь? Приехал подписать контракт с "Динамо", – говорил 35-летний ивуарийский полузащитник. – Шучу! На самом деле для меня приезд в Киев – особые эмоции. Я провел время с детьми и попытался передать им что-то особенное, чему-то их научить".

"Киевское "Динамо"? Я просто дружу с Игорем Суркисом, поэтому Яя приехал дать мастер-класс детишкам, – заявил Дмитрий Селюк. – Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию".

Напомним, Яя Туре дружил с украинцем Александром Зинченко в "Манчестер Сити", а также выступал за "Барселону", "Монако", "Олимпиакос". При этом ранее Туре обвинил Украину в расизме. "Сначала я чувствовал себя униженным, затем очень злым. Имитирование песнопения обезьян было хуже всего. Я должен был привыкнуть к этому, – жаловался африканец, в свое время выступавший за донецкий "Металлург". – И это продолжалось снова и снова. В каждом матче. Иногда фанаты моей же команды делали это".

Также сообщалось, что бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий отклонил предложение клуба из России: "Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались".

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