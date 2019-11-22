После тайной свадьбы Криштиану Роналду изменил завещание

Португалец покончил с холостяцкой жизнью в тайне от своей матери

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

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Стали известны подробности свадьбы форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес. Как сообщает Novella 2000, организацией бракосочетания футболиста занимался его марроканский друг, боец ММА Бадр Хари, который в свое время носил португальца на руках, а СМИ распускали слухи, что Криштиану имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию и находится в отношениях с марроканцем.

Сообщается, что секретность мероприятия была обусловлена плохими отношениями Родригес и матери Роналду – Долорес Авейру.

Также отмечается, что Криштиану изменил текст своего составленного завещания, отметив в нем, что Джорджина получает больше полномочий по части управления его имуществом.

Роналду и Джорджина / Фото: Clarin

Известно, что Криштиану часто посещает Марокко. В ближайшее время он планирует открыть здесь отель Pestana CR7. Джорджина же на днях показала соблазнительные фото в обтягивающих лосинах. Напомним, пара воспитывает четверых детей, лишь одного из которых родила Родригес.

Смотрите сюжет, как Роналду прививает своим детям любовь к природе:

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