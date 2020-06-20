После трех месяцев карантина дома футболистам просят дать дополнительный отдых

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предложила увеличить перерыв между сезонами, чтобы позволить игрокам больше отдохнуть. Казалось, куда еще больше отдыхать после трех месяцев самоизоляции дома, но в FIFPro беспокоятся, что напряженный график после возобновления сезона негативно скажется на здоровье футболистов. Они предлагают сделать паузу между сезонами в пять-шесть недель.

"После возобновления мы наблюдаем первый пик травм из-за недостаточной подготовки и плотного графика встреч. Ожидается еще более интенсивная программа на следующие два года. Ответ должен прийти в виде лучших и более инновационных мер защиты здоровья игроков. Недопустимо, что изменение календаря соревнований влечет за собой нарушение прав игроков", – говорится в заявлении.

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Напомним, что в мае возобновился чемпионат Германии. Уже играют в Украине, Испании, вчера провели первые матчи в Англии, а сегодня возобновляется итальянская Серия А. Завершить внутренние чемпионаты должны до начала августа, а затем стартуют оставшиеся матчи еврокубков. При этом параллельно в августе начнется новый сезон еврокубков. УЕФА немного изменил формат отборочных матчей.

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