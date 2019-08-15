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После увольнения Хацкевича динамовцев потянуло в Чернобыль

Сегодня, 17:59

Легионеры столичного клуба провели выходной в зоне отчуждения

Дуэлунд и Де Пена посетили зону отчуждения

Дуэлунд и Де Пена посетили зону отчуждения / Фото: Instagram

Легионеры киевского "Динамо" – датчанин Миккель Дуэлунд и уругваец Карлос Де Пена в выходной отправились на экскурсию в Чернобыль. Игроки, вооружившись дозиметрами, побывали в нескольких местах зоны отчуждения, куда пускают туристов. После экскурсии Дуэлунд написал в Instagram: "Невероятный день с невероятными людьми".

INSTAGRAM (@duelund_99)

Напомним, что из-за травмы Дуэлунд в текущем сезоне не провел еще ни одного матча. На счету Де Пены шесть матчей, один гол и две результативные передачи в матче за Суперкубок Украины.

Сегодня "Динамо" возглавил Алексей Михайличенко, заменивший на посту Александра Хацкевича, который был уволен после вылета команды из Лиги чемпионов. Напомним, киевляне по сумме двух матчей уступили бельгийскому "Брюгге". Но на этом евросезон для "Динамо" не заканчивается – они уже квалифицировались в групповой этап Лиги Европы.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

Отметим, что ранее в интервью "Сегодня" Юрий Вернидуб дал понять, что готов рассмотреть предложение "Динамо". "А вы назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и есть о чем говорить", – сказал Вернидуб.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад:

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Чернобыль Динамо Киев чернобыльская зона Миккель Дуэлунд Карлос де Пена

Источники: Сегодня|Спорт , sport.ua

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