После завершения карьеры легендарный вратарь вернется в школу: "Родители 30 лет выносили мне мозг"

Игрок "Ювентуса" рассказал о своих планах на спортивной пенсии

Знаменитый вратарь итальянского "Ювентуса" Джалуиджи Буффон рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры. Голкипер признался, что вернется в школу, чтобы завершить обучение. Буффон рассказал, что родители постоянно его за это упрекали. Ранее мы писали, что "Ювентус" продолжил контракт с 42-летним Буффоном.

"Когда я уйду из футбола, у меня будет год творческого отпуска – смогу посвятить время самому себе и семье. И я хочу доучиться в старшей школе – родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого", – цитирует итальянца Eurosport.

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В декабре Буффон сравнялся по числу игр в чемпионате Италии с легендарным капитаном "Милана" Паоло Мальдини. Оба имеют по 647 матчей в серии А.

Кстати, ранее Буффон побил другой рекорд Мальдини, который казался вечным. Голкипер провел больше всех матчей среди итальянцев на клубном уровне во всех турнирах.

Также недавно Буффон провел 51-й "сухой" матч в Лиге чемпионов и стал вторым в списке самых возрастных игроков. Голкипер "Ювентуса" оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Байера". Надежнее него в турнире выступал только Икер Касильяс.

Матчи чемпионата Италии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

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Смотрите, как "Ювентус" без Буффона обыграл "Кальяри":

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