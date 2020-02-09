После Зозули "Райо Вальекано" насолил Лунину: смотрите, как украинцу в Испании забили с пенальти

Наш вратарь не смог отбить 11-метровый, но четыре его сейва помогли "Овьедо" добыть ничью

Лучший вратарь молодежного ЧМ-2019 Андрей Лунин пропустил и в пятом матче за "Овьедо", куда перешел этой зимой на правах аренды из мадридского "Реала". В гостевом поединке с "Райо Вальекано", чьи фаны сорвали декабрьскую игру с "Альбасете" скандированиями "Зозуля – нацист!", Лунин не смог отбить пенальти на 75-й минуте.

В момент исполнения 11-метрового аргентинским нападающим хозяев Ульоа, Лунин угадал направление удара, но дотянуться до мяча не сумел. Реализованный пенальти помог "Райо Вальекано" вырвать ничью – матч завершился со счетом 1:1. Свой гол клуб Лунина "Овьедо" забил на 28-й минуте – отличился Родри.

Андрей Лунин / Фото: Getty Images Реклама

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Отметим, что по ходу матча с "Райо Вальекано" Андрей Лунин совершил четыре сейва, а также сделал два выноса и выполнил 27 длинных передач. Несмотря на пропущенный украинцем гол, авторитетный портал SofaScore поставил Андрею одну из самых высоких оценок среди игроков "Овьедо" – 7,2.

Напомним, ранее Лунин отбил пенальти и помог "Овьедо" обыграть команду Зозули. Украинское дерби во втором по силе дивизионе Испании завершилось в пользу кипера сборной – 3:1.

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