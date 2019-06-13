Последнее слово: Кокорин в суде сравнил себя с убийцей

Подробности процесса, по итогам которого суд отклонил апелляции скандальных российских футболистов

Александр Кокорин. Фото: Getty Images

Стали известны подробности судебного заседания, по итогам которого российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву отказали в апелляции и оставили в силе наказание в виде пребывания в колонии общего режима в течение полутора лет.

Российский футболист Александр Кокорин в своем последнем слове перед решением суда об апелляции отреагировал на вопрос судьи, почему его брат Кирилл улыбается на протяжении всего судебного процесса. "Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться?" - сказал Александр Кокорин.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. Сегодня состоялось рассмотрение апелляции по делу, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин – 1 год 6 месяцев, Павел Мамаев – 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Как мы писали ранее, апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке. "Максимум, чего они заслуживают, – 15 суток", – считает Юрий Семин.

Также сообщалось, что в России рассказали, выживет ли главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева. Екатерина Бобкова закрывала своим телом водителя от футболистов, пытавшихся с ним расправиться.

На днях сборная России без Кокорина и Мамаева обыграла Сан-Марино

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