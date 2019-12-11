Последние два билета в элитный вагон: кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Известны уже 14 из 16 участников матчей на выбывание, еще две путевки раздадут в среду

"Валенсия" отобрала у "Аякса" место в плей-офф / Фото: UEFA.com

В среду, 11 декабря, сыграют заключительные восемь матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20. На данный момент известны уже 14 из 16 участников плей-офф. За последние два места в матчах на выбывание поборются в группах С и D. Одним из главных претендентов на выход из группы является и чемпион Украины. Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Аталанта" уже стартовала на нашем сайте.

Первые две позиции в своих квартетах и путевки в плей-офф заработали: "Бавария", "Барселона", "Валенсия", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг", "Ювентус" (эти восемь команд гарантированно с первого места), "Боруссия" (Дортмунд), "Лион", "Наполи", "Реал", "Тоттенхэм" и "Челси". Узнайте все результаты матчей вторника. Как видим, тут четыре представителя Англии, по три – Германии и Испании, по два – Франции и Италии.

В группе А "ПСЖ" и "Реал" заочно разыграют первое место, в квартете D за вторую строчку также "на расстоянии" поборются "Атлетико" и "Байер". А самое интересное для нас пройдет в группе С, где "Шахтер" в дуэли с "Аталантой" решит судьбу второй позиции. Все-таки вряд ли загребское "Динамо" сможет одолеть "МанСити".

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