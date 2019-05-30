Последний в сезоне поединок чемпионов Украины: где смотреть матч "Львов" – "Шахтер"
Расписание трансляций поединка 32 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете
В последнем туре чемпионата Украины по футболу состоится матч "Львов" – "Шахтер". Это будет последний в сезоне поединок "горняков", оформивших "золотой дубль". Команда Паулу Фонсеки досрочно гарантировала себе чемпионство еще несколько туров назад, а также стала победителем Кубка Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0. Матч "Львов" – "Шахтер" начнется в 19:30 и состоится на стадионе "Украина".
Где смотреть матч "Львов" – "Шахтер":
- канал "Футбол 1" в прямом эфире
- сайт oll.tv (в подписке) в прямом эфире
- канал "Футбол 1" 31 мая в 13:55, повтор
- канал "Футбол 2" 31 мая в 21:10, повтор
Прогноз букмекеров. Аналитики считают гостей большими фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.30, тогда как на победу "Львова" можно сделать ставку с коэффициентом 10, а на ничью – 5.60.
Параллельно состоится поединок второй и третьей команд по итогам сезона. Смотреть матч "Александрия" – "Динамо" в прямом эфире можно на канале "Футбол 2".
Отметим, что в предыдущем туре "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:0, забив все мячи во втором тайме:
В свою очередь, "Львов" проиграл на выезде киевскому "Динамо", хотя первым открыл счет в матче:
Напомним, что в сезоне 2018/19 чемпионом Украины стал "Шахтер". Команда по количеству трофеев за время независимости Украины опередила "Динамо".
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