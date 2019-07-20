Последний матч перед битвой с "Динамо": как "Шахтер" разгромил "Олимпик"

Тренер "горняков" Луиш Каштру не гарантирует, что именно этот состав мы увидим в игре за Суперкубок

"Горняки" легко разобрались с "Олимпиком". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В "Шахтере" прокомментировали генеральную репетицию перед Суперкубком Украины с "Динамо" 28 июля. Напомним, в субботу, 20-го числа, "горняки" на базе в Святошино разгромили в последнем межсезонном спарринге донецкий "Олимпик" со счетом 3:0. В этом матче дублем отличился Алан Патрик, автором еще одного мяча стал Жуниор Мораес

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Олимпик" (3:0)

"Шахтер" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Алан Патрик (25, 57), Мораес (88)

Алан Патрик (25, 57), Мораес (88) "Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес.

"Был отличный второй тайм с очень качественным футболом, – сказал по окончании спарринга с "Олимпиком" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. - Вижу ли я стартовый состав на "Динамо"? Нет. К счастью, у нас очень много очень хороших игроков. Есть очень большая конкуренция между ними. Каждый может быть частью стартового состава. Если вы хотите связать сегодняшний состав с тем, что будет играть с "Динамо", это не так просто. У нас целая неделя впереди".

Между тем полузащитник "Шахтера" Фернандо отметил: "Это последний спарринг перед "Динамо". Наша функциональная готовность? Это состав с прошлого года, мы не пережили больших изменений. Мы чемпионы, наилучшие, команда играет несколько лет вместе, поэтому мы готовы".

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины. Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.

Смотрите обзор Суперкубка Украины-2018 "Шахтер" – "Динамо" (0:1)

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