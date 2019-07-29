Последний шанс для Лунина: Зидан берет украинца вместо Куртуа на турнир в Германию, Бейл вне заявки

Мадридский "Реал" огласил заявку на международный товарищеский турнир Audi Cup, который пройдет в Мюнхене, Германия. Помимо испанцев в турнире примут участие немецкая "Бавария", английский "Тоттенхэм", и турецкий "Фенербахче".
В заявку "Реала" попал украинский вратарь Андрей Лунин. Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 получит еще один шанс доказать свою профпригодность Зинедину Зидану. Шансы украинца выйти на поле возросли после того, как основной голкипер команды Тибо Курта получил травму и выбыл на неопределенный срок.
Также вне заявки оказался бунтующий валлиец Гарет Бейл. По информации СМИ, Бейл сам отказался участвовать в турнире после того, как сорвался его трансфер в китайский "Цзянсу Сунин". Сообщалось, что сам Гарет Бейл должен был стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Завтра Реал в полуфинале встретиться с Тоттенхэмом, а "Бавария" померяется силами с "Фенербахче". Победители этих матчей в среду сойдутся в финале, а проигравшие – в матче за третье место.
К слову, ранее мы писали, что тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Команде из столицы Испании нужно упорядочить свои финансы в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.
Смотрите, как Лунин "летал" на тренировках "Леганеса"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк