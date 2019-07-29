Украинский голкипер попал в заявку благодаря травме Куртуа, а валлиец отказался от участия из-за срыва трансфера в Китай

Андрей Лунин / Фото: AFP

Последний шанс для Лунина: Зидан берет украинца вместо Куртуа на турнир в Германию, Бейл вне заявки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD 2019-07-29T21:01:45+03:00 Футбол Украинский голкипер попал в заявку благодаря травме Куртуа, а валлиец отказался от участия из-за срыва трансфера в Китай

Мадридский "Реал" огласил заявку на международный товарищеский турнир Audi Cup, который пройдет в Мюнхене, Германия. Помимо испанцев в турнире примут участие немецкая "Бавария", английский "Тоттенхэм", и турецкий "Фенербахче".

В заявку "Реала" попал украинский вратарь Андрей Лунин. Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 получит еще один шанс доказать свою профпригодность Зинедину Зидану. Шансы украинца выйти на поле возросли после того, как основной голкипер команды Тибо Курта получил травму и выбыл на неопределенный срок.

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Также вне заявки оказался бунтующий валлиец Гарет Бейл. По информации СМИ, Бейл сам отказался участвовать в турнире после того, как сорвался его трансфер в китайский "Цзянсу Сунин". Сообщалось, что сам Гарет Бейл должен был стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Завтра Реал в полуфинале встретиться с Тоттенхэмом, а "Бавария" померяется силами с "Фенербахче". Победители этих матчей в среду сойдутся в финале, а проигравшие – в матче за третье место.

К слову, ранее мы писали, что тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Команде из столицы Испании нужно упорядочить свои финансы в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.

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Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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