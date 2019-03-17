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Последний шанс Хацкевича: где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо"

Сегодня, 13:38

Список трансляций матча 22-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Фото: Премьер-лига
Последний шанс Хацкевича: где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e31/7f0/5c8e317f0f9ca.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e31/7f0/5c8e317f0f9ca.png Футбол Список трансляций матча 22-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В воскресенье, 17 марта, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится матч 22-гго тура чемпионата Украины: донецкий "Олимпик" примет киевское "Динамо". Несмотря на то, что стадион является домашней ареной киевлян, номинальными хозяевами поля сегодня выступят дончане.

Этот поединок станет для команд последним в первом этапе Премьер-лиги. Долее команды разойдутся по разным шестеркам – "Динамо" продолжит борьбу за медали, а "Олимпик" попытается сохранить прописку в элите. Кстати, накануне матча клуб выступил с заявлением, в котором говорилось, что ошибки судей не позволили "Олимпику" попасть в первую шестерку. Клуб даже привел примеры вины арбитров.

Это будет уже 14-е противостояние между командами. Только однажды победу отпраздновал "Олимпик", еще в двух матчах была зафиксирована ничья. Правда, сегодня шансов набрать очки у дончан практически нет – киевляне на неделе крупно уступлю Челси в Лиге Европы и будут пытаться реабилитироваться. К тому же еще одну осечку вряд ли простят главному тренеру команды Александру Хацкевичу. Напомним, что на нашем сайте прошел опрос и большинство участников голосования считает, что "Динамо" нужен новый тренер.

 Что касается букмекеров, то онине сомневаются в победе "Динамо" коэффициент на победу подопечных Хацкевича – 1.18, на ничью – 6.00, на победу "Олимпика" – 12.00.

Матч "Олимпик" – "Динамо" начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо":

Футбол-1, live
Футбол-2, понедельник, 03:50 (повтор)
Футбол-1, понедельник, 08:15 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 13:00 (повтор)
Футбол-2, вторник, 02:00 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, где смотреть, Олимпик Донецк

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Сегодня|Спорт

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