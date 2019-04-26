Последний шанс "МЮ" зацепиться за Лигу чемпионов и другие результаты 36 тура чемпионата Англии
Команда Сульшера сразится с "Челси" за место в топ-4
В Англии борьба за медали выходит на финишную прямую. В 36-м туре претенденты на золотые медали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют с аутсайдерами турнира, поэтому вряд ли кто-то из них потеряет очки. А вот "Манчестер Юнайтед" после этого тура может попрощаться с надеждами на Лигу чемпионов. Команда Уле-Гуннара Сульшера примет на своем поле прямого конкурента за топ-4 "Челси" и в случае поражения лишится шансов на место в четверке, а вместе с ним и путевки в главный еврокубковый турнир. Кстати, лидеры "МЮ", и Де Хеа в том числе, намерены покинуть команду, если клуб останется без Лиги чемпионов.
Не менее важный поединок ждет лондонский "Арсенал" – им предстоит встретиться с "Лестером". "Лисы" уже давно не тот коллектив, что побеждал в Премьер-лиге в 2016 году, но преподнести неприятный сюрприз команде Унаи Эмери им по силам.
Пятница, 26 апреля
22:00 "Ливерпуль" – "Хаддерсфилд" – Футбол-2
Суббота, 27 апреля
14:30 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" – Футбол-1
17:00 "Кристал Пэлас" – "Эвертон"
17:00 "Саутгемптон" – "Борнмут"
17:00 "Уотфорд" – "Вулверхэмптон" – Футбол-1
17:00 "Фулхэм" – "Кардифф"
19:30 "Брайтон" – "Ньюкасл" – Футбол-2
Воскресенье, 28 апреля
14:00 "Лестер" – "Арсенал"
16:05 "Бернли" – "Манчестер Сити" – Футбол-2
18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – Футбол-2
Все матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|35
|29
|2
|4
|89-22
|89
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|35
|27
|7
|1
|79-20
|88
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|35
|23
|1
|11
|65-35
|70
|4
|ЧЕЛСИ
|35
|20
|7
|8
|59-38
|67
|5
|АРСЕНАЛ
|35
|20
|6
|9
|69-46
|66
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|35
|19
|7
|9
|63-50
|64
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|35
|14
|9
|12
|44-43
|51
|8
|УОТФОРД
|35
|14
|8
|13
|50-50
|50
|9
|ЭВЕРТОН
|35
|14
|7
|14
|50-44
|49
|10
|ЛЕСТЕР
|35
|14
|6
|15
|48-47
|48
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|35
|12
|7
|16
|44-54
|43
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|35
|12
|6
|17
|43-48
|42
|13
|НЬЮКАСЛ
|35
|11
|8
|16
|35-44
|41
|14
|БОРНМУТ
|35
|12
|5
|18
|49-62
|41
|15
|БЕРНЛИ
|35
|11
|7
|17
|44-62
|40
|16
|САУТГЕМПТОН
|35
|9
|10
|16
|41-58
|37
|17
|БРАЙТОН
|35
|9
|7
|19
|32-54
|34
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|35
|9
|4
|22
|30-65
|31
|19
|ФУЛХЭМ
|35
|6
|5
|24
|33-76
|23
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|35
|3
|5
|27
|20-69
|14
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