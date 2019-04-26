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Последний шанс "МЮ" зацепиться за Лигу чемпионов и другие результаты 36 тура чемпионата Англии

Сегодня, 14:33

Команда Сульшера сразится с "Челси" за место в топ-4

Фото: AFP

В Англии борьба за медали выходит на финишную прямую. В 36-м туре претенденты на золотые медали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют с аутсайдерами турнира, поэтому вряд ли кто-то из них потеряет очки. А вот "Манчестер Юнайтед" после этого тура может попрощаться с надеждами на Лигу чемпионов. Команда Уле-Гуннара Сульшера примет на своем поле прямого конкурента за топ-4 "Челси" и в случае поражения лишится шансов на место в четверке, а вместе с ним и путевки в главный еврокубковый турнир. Кстати, лидеры "МЮ", и Де Хеа в том числе, намерены покинуть команду, если клуб останется без Лиги чемпионов.

Не менее важный поединок ждет лондонский "Арсенал" – им предстоит встретиться с "Лестером". "Лисы" уже давно не тот коллектив, что побеждал в Премьер-лиге в 2016 году, но преподнести неприятный сюрприз команде Унаи Эмери им по силам.

Пятница, 26 апреля

22:00 "Ливерпуль" – "Хаддерсфилд" – Футбол-2

Суббота, 27 апреля

14:30 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" – Футбол-1

17:00 "Кристал Пэлас" – "Эвертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Борнмут"

17:00 "Уотфорд" – "Вулверхэмптон" – Футбол-1

17:00 "Фулхэм" – "Кардифф"

19:30 "Брайтон" – "Ньюкасл" – Футбол-2

Воскресенье, 28 апреля

14:00 "Лестер" – "Арсенал"

16:05 "Бернли" – "Манчестер Сити" – Футбол-2

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – Футбол-2

Все матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ35292489-2289
2 ЛИВЕРПУЛЬ35277179-2088
3 ТОТТЕНХЭМ352311165-3570
4 ЧЕЛСИ35207859-3867
5 АРСЕНАЛ35206969-4666
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД35197963-5064
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН351491244-4351
8 УОТФОРД351481350-5050
9 ЭВЕРТОН351471450-4449
10 ЛЕСТЕР351461548-4748
11 ВЕСТ ХЭМ351271644-5443
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС351261743-4842
13 НЬЮКАСЛ351181635-4441
14 БОРНМУТ351251849-6241
15 БЕРНЛИ351171744-6240
16 САУТГЕМПТОН359101641-5837
17 БРАЙТОН35971932-5434
18 КАРДИФФ СИТИ35942230-6531
19 ФУЛХЭМ35652433-7623
20 ХАДДЕРСФИЛД35352720-6914

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Сегодня|Спорт

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