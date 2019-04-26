Последний шанс "МЮ" зацепиться за Лигу чемпионов и другие результаты 36 тура чемпионата Англии

Команда Сульшера сразится с "Челси" за место в топ-4

Фото: AFP

В Англии борьба за медали выходит на финишную прямую. В 36-м туре претенденты на золотые медали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют с аутсайдерами турнира, поэтому вряд ли кто-то из них потеряет очки. А вот "Манчестер Юнайтед" после этого тура может попрощаться с надеждами на Лигу чемпионов. Команда Уле-Гуннара Сульшера примет на своем поле прямого конкурента за топ-4 "Челси" и в случае поражения лишится шансов на место в четверке, а вместе с ним и путевки в главный еврокубковый турнир. Кстати, лидеры "МЮ", и Де Хеа в том числе, намерены покинуть команду, если клуб останется без Лиги чемпионов.

Не менее важный поединок ждет лондонский "Арсенал" – им предстоит встретиться с "Лестером". "Лисы" уже давно не тот коллектив, что побеждал в Премьер-лиге в 2016 году, но преподнести неприятный сюрприз команде Унаи Эмери им по силам.

Пятница, 26 апреля

22:00 "Ливерпуль" – "Хаддерсфилд" – Футбол-2

Суббота, 27 апреля

14:30 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" – Футбол-1

17:00 "Кристал Пэлас" – "Эвертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Борнмут"

17:00 "Уотфорд" – "Вулверхэмптон" – Футбол-1

17:00 "Фулхэм" – "Кардифф"

19:30 "Брайтон" – "Ньюкасл" – Футбол-2

Воскресенье, 28 апреля

14:00 "Лестер" – "Арсенал"

16:05 "Бернли" – "Манчестер Сити" – Футбол-2

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – Футбол-2

Все матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 35 29 2 4 89-22 89 2 ЛИВЕРПУЛЬ 35 27 7 1 79-20 88 3 ТОТТЕНХЭМ 35 23 1 11 65-35 70 4 ЧЕЛСИ 35 20 7 8 59-38 67 5 АРСЕНАЛ 35 20 6 9 69-46 66 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 35 19 7 9 63-50 64 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 35 14 9 12 44-43 51 8 УОТФОРД 35 14 8 13 50-50 50 9 ЭВЕРТОН 35 14 7 14 50-44 49 10 ЛЕСТЕР 35 14 6 15 48-47 48 11 ВЕСТ ХЭМ 35 12 7 16 44-54 43 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 35 12 6 17 43-48 42 13 НЬЮКАСЛ 35 11 8 16 35-44 41 14 БОРНМУТ 35 12 5 18 49-62 41 15 БЕРНЛИ 35 11 7 17 44-62 40 16 САУТГЕМПТОН 35 9 10 16 41-58 37 17 БРАЙТОН 35 9 7 19 32-54 34 18 КАРДИФФ СИТИ 35 9 4 22 30-65 31 19 ФУЛХЭМ 35 6 5 24 33-76 23 20 ХАДДЕРСФИЛД 35 3 5 27 20-69 14

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