Последний тур чемпионата Франции: определился третий участник Лиги чемпионов

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Расписание и результаты 38-го тура Лиги 1, турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

В субботу, 19 мая, завершился чемпионата Франции. Последней нерешенным вопросом оставалась судьба третьей путевки в Лигу чемпионов, на которую претендовали "Лион" и "Марсель".

Обе команды синхронно обыграли своих соперников и остались на своих прежних местах – "Лион" выступит в Лиге чемпионов, а "Марсель" попытается снова дойти до финала Лиги Европы. Напомним, посреди недели "Марсель" проиграл "Атлетико" в финале турнира. Обзор матча "Атлетико" – "Марсель" – 3:0.

Добавим, что благодаря победе "матрасников" в Лиге Европы "Лион" получит прямую путевку в групповой этап турнира, так как и "Атлетико", и финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль" завоевали путевки в турнир на следующий сезон.

Также путевки в еврокубки завоевали "Ренн" и "Бордо" – первые стартуют с группового этапа, а вторые с квалификации.

Неудачниками сезона стали "Труа" и "Мец" – обе команды в следующем сезоне будут выступать в Лиге два. А "Тулуза" сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.

Суббота, 19 мая

22:00 "Кан" – "ПСЖ" – 0:0

22:00 "Дижон" – "Анже" – 2:1

22:00 "Лион" – "Ницца" – 3:2

22:00 "Марсель" – "Амьен" – 2:1

22:00 "Мец" – "Бордо" – 0:4

22:00 "Нант" – "Страсбург" – 1:0

22:00 "Ренн" – "Монпелье" – 1:1

22:00 "Сенть-Этьен" – "Лилль" – 5:0

22:00 "Тулуза" – "Генгам" – 2:1

22:00 "Труа" – "Монако" – 0:3

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 38 29 6 3 108-29 93
2  МОНАКО 38 24 8 6 85-45 80
3  ЛИОН 38 23 9 6 87-43 78
4  МАРСЕЛЬ 38 22 11 5 80-47 77
5  РЕНН 38 16 10 12 50-44 58
6  БОРДО 38 16 7 15 53-48 55
7  СЕНТ-ЭТЬЕН 38 15 10 13 47-50 55
8  НИЦЦА 38 15 9 14 53-52 54
9  НАНТ 38 14 10 14 36-41 52
10  МОНПЕЛЬЕ 38 11 18 9 36-33 51
11  ДИЖОН 38 13 9 16 55-73 48
12  ГЕНГАМ 38 12 11 15 48-59 47
13  АМЬЕН 38 12 9 17 37-42 45
14  АНЖЕ 38 9 14 15 42-52 41
15  СТРАСБУР 38 9 11 18 44-67 38
16  ЛИЛЛЬ 38 10 8 20 41-67 38
17  КАН 38 10 8 20 27-52 38
18  ТУЛУЗА 38 9 10 19 38-54 37
19  ТРУА 38 9 6 23 32-59 33
20  МЕЦ 38 6 8 24 34-76 26

 Последний тур чемпионата Испании: расписание и результаты, турнирная таблица. "Реал" и "Атлетико" разыграют вторую строчку Примеры.
футбол, чемпионат Франции

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