Последний тур чемпионата Франции: определился третий участник Лиги чемпионов

В субботу, 19 мая, завершился чемпионата Франции. Последней нерешенным вопросом оставалась судьба третьей путевки в Лигу чемпионов, на которую претендовали "Лион" и "Марсель".

Обе команды синхронно обыграли своих соперников и остались на своих прежних местах – "Лион" выступит в Лиге чемпионов, а "Марсель" попытается снова дойти до финала Лиги Европы. Напомним, посреди недели "Марсель" проиграл "Атлетико" в финале турнира. Обзор матча "Атлетико" – "Марсель" – 3:0.

Добавим, что благодаря победе "матрасников" в Лиге Европы "Лион" получит прямую путевку в групповой этап турнира, так как и "Атлетико", и финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль" завоевали путевки в турнир на следующий сезон.

Также путевки в еврокубки завоевали "Ренн" и "Бордо" – первые стартуют с группового этапа, а вторые с квалификации.

Неудачниками сезона стали "Труа" и "Мец" – обе команды в следующем сезоне будут выступать в Лиге два. А "Тулуза" сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.

Суббота, 19 мая

22:00 "Кан" – "ПСЖ" – 0:0

22:00 "Дижон" – "Анже" – 2:1

22:00 "Лион" – "Ницца" – 3:2

22:00 "Марсель" – "Амьен" – 2:1

22:00 "Мец" – "Бордо" – 0:4

22:00 "Нант" – "Страсбург" – 1:0

22:00 "Ренн" – "Монпелье" – 1:1

22:00 "Сенть-Этьен" – "Лилль" – 5:0

22:00 "Тулуза" – "Генгам" – 2:1

22:00 "Труа" – "Монако" – 0:3

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 38 29 6 3 108-29 93 2 МОНАКО 38 24 8 6 85-45 80 3 ЛИОН 38 23 9 6 87-43 78 4 МАРСЕЛЬ 38 22 11 5 80-47 77 5 РЕНН 38 16 10 12 50-44 58 6 БОРДО 38 16 7 15 53-48 55 7 СЕНТ-ЭТЬЕН 38 15 10 13 47-50 55 8 НИЦЦА 38 15 9 14 53-52 54 9 НАНТ 38 14 10 14 36-41 52 10 МОНПЕЛЬЕ 38 11 18 9 36-33 51 11 ДИЖОН 38 13 9 16 55-73 48 12 ГЕНГАМ 38 12 11 15 48-59 47 13 АМЬЕН 38 12 9 17 37-42 45 14 АНЖЕ 38 9 14 15 42-52 41 15 СТРАСБУР 38 9 11 18 44-67 38 16 ЛИЛЛЬ 38 10 8 20 41-67 38 17 КАН 38 10 8 20 27-52 38 18 ТУЛУЗА 38 9 10 19 38-54 37 19 ТРУА 38 9 6 23 32-59 33 20 МЕЦ 38 6 8 24 34-76 26

Последний тур чемпионата Испании: расписание и результаты, турнирная таблица. "Реал" и "Атлетико" разыграют вторую строчку Примеры.