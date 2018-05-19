Последний тур чемпионата Франции: определился третий участник Лиги чемпионов
Расписание и результаты 38-го тура Лиги 1, турнирная таблица
В субботу, 19 мая, завершился чемпионата Франции. Последней нерешенным вопросом оставалась судьба третьей путевки в Лигу чемпионов, на которую претендовали "Лион" и "Марсель".
Обе команды синхронно обыграли своих соперников и остались на своих прежних местах – "Лион" выступит в Лиге чемпионов, а "Марсель" попытается снова дойти до финала Лиги Европы. Напомним, посреди недели "Марсель" проиграл "Атлетико" в финале турнира. Обзор матча "Атлетико" – "Марсель" – 3:0.
Добавим, что благодаря победе "матрасников" в Лиге Европы "Лион" получит прямую путевку в групповой этап турнира, так как и "Атлетико", и финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль" завоевали путевки в турнир на следующий сезон.
Также путевки в еврокубки завоевали "Ренн" и "Бордо" – первые стартуют с группового этапа, а вторые с квалификации.
Неудачниками сезона стали "Труа" и "Мец" – обе команды в следующем сезоне будут выступать в Лиге два. А "Тулуза" сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.
Суббота, 19 мая
22:00 "Кан" – "ПСЖ" – 0:0
22:00 "Дижон" – "Анже" – 2:1
22:00 "Лион" – "Ницца" – 3:2
22:00 "Марсель" – "Амьен" – 2:1
22:00 "Мец" – "Бордо" – 0:4
22:00 "Нант" – "Страсбург" – 1:0
22:00 "Ренн" – "Монпелье" – 1:1
22:00 "Сенть-Этьен" – "Лилль" – 5:0
22:00 "Тулуза" – "Генгам" – 2:1
22:00 "Труа" – "Монако" – 0:3
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|38
|29
|6
|3
|108-29
|93
|2
|МОНАКО
|38
|24
|8
|6
|85-45
|80
|3
|ЛИОН
|38
|23
|9
|6
|87-43
|78
|4
|МАРСЕЛЬ
|38
|22
|11
|5
|80-47
|77
|5
|РЕНН
|38
|16
|10
|12
|50-44
|58
|6
|БОРДО
|38
|16
|7
|15
|53-48
|55
|7
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|38
|15
|10
|13
|47-50
|55
|8
|НИЦЦА
|38
|15
|9
|14
|53-52
|54
|9
|НАНТ
|38
|14
|10
|14
|36-41
|52
|10
|МОНПЕЛЬЕ
|38
|11
|18
|9
|36-33
|51
|11
|ДИЖОН
|38
|13
|9
|16
|55-73
|48
|12
|ГЕНГАМ
|38
|12
|11
|15
|48-59
|47
|13
|АМЬЕН
|38
|12
|9
|17
|37-42
|45
|14
|АНЖЕ
|38
|9
|14
|15
|42-52
|41
|15
|СТРАСБУР
|38
|9
|11
|18
|44-67
|38
|16
|ЛИЛЛЬ
|38
|10
|8
|20
|41-67
|38
|17
|КАН
|38
|10
|8
|20
|27-52
|38
|18
|ТУЛУЗА
|38
|9
|10
|19
|38-54
|37
|19
|ТРУА
|38
|9
|6
|23
|32-59
|33
|20
|МЕЦ
|38
|6
|8
|24
|34-76
|26
Последний тур чемпионата Испании: расписание и результаты, турнирная таблица. "Реал" и "Атлетико" разыграют вторую строчку Примеры.
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