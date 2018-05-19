Последний тур чемпионата Испании: решится судьба "серебра"
Расписание, результаты и таблица Примеры, которая завершается в этот уикенд
В субботу и воскресенье в чемпионате Испании по футболу будет сыгран последний, 38-й тур Примеры. Если чемпионство досрочно завоевала "Барселона", то обладатели серебряных наград решатся в последнем туре. На втором месте "Атлетико" и отрывом в три очка от "Реала", так что для того, чтобы взять "серебро", команде Зинедина Зидана нужно побеждать "Вильярреал" и надеется, что "Эйбар" на выезде обыграет "Атлетико".
В нижней части турнирной таблице уже все ясно: "Малага", "Лас-Пальмас" и "Депортиво" покидают Примеру.
Накануне появилось видео, как сын игрока "Реала" Марсело "зажигает" с футболистами "Королевского клуба".
Суббота, 19 мая:
14:00 "Сельта" – "Леванте" - Футбол 1
17:15 "Леганес" – "Бетис"
19:30 "Севилья" – "Алавес" - Футбол 1
19:30 "Малага" – "Хетафе"
19:30 "Лас-Пальмас" – "Жирона"
21:45 "Вильярреал" – "Реал" - Футбол 1
Воскресенье, 20 мая:
13:00 "Валенсия" – "Депортиво" - Футбол 2
17:15 "Атлетик" – "Эспаньол" - Футбол 2
19:30 "Атлетико" – "Эйбар" - Футбол 1
21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад" - Футбол 2
Все матчи чемпионата Испании можно смотреть онлайн на сайте oll.tv в подписке.
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|37
|27
|9
|1
|98-29
|90
|2
|АТЛЕТИКО
|37
|23
|9
|5
|56-20
|78
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|37
|22
|9
|6
|92-42
|75
|4
|ВАЛЕНСИЯ
|37
|21
|7
|9
|63-37
|70
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|37
|18
|6
|13
|55-48
|60
|6
|БЕТИС
|37
|18
|6
|13
|58-58
|60
|7
|СЕВИЛЬЯ
|37
|16
|7
|14
|48-58
|55
|8
|ХЕТАФЕ
|37
|14
|10
|13
|41-33
|52
|9
|ЭЙБАР
|37
|14
|8
|15
|42-48
|50
|10
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|37
|14
|7
|16
|66-58
|49
|11
|ЖИРОНА
|37
|13
|9
|15
|48-58
|48
|12
|АЛАВЕС
|37
|15
|2
|20
|40-49
|47
|13
|СЕЛЬТА
|37
|12
|10
|15
|55-58
|46
|14
|ЭСПАНЬОЛ
|37
|11
|13
|13
|35-42
|46
|15
|ЛЕВАНТЕ
|37
|11
|13
|13
|42-54
|46
|16
|АТЛЕТИК
|37
|10
|13
|14
|41-48
|43
|17
|ЛЕГАНЕС
|37
|11
|7
|19
|31-49
|40
|18
|ДЕПОРТИВО
|37
|6
|11
|20
|37-74
|29
|19
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|37
|5
|7
|25
|23-72
|22
|20
|МАЛАГА
|37
|5
|5
|27
|24-60
|20
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