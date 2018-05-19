Последний тур чемпионата Испании: решится судьба "серебра"

Расписание, результаты и таблица Примеры, которая завершается в этот уикенд

В субботу и воскресенье в чемпионате Испании по футболу будет сыгран последний, 38-й тур Примеры. Если чемпионство досрочно завоевала "Барселона", то обладатели серебряных наград решатся в последнем туре. На втором месте "Атлетико" и отрывом в три очка от "Реала", так что для того, чтобы взять "серебро", команде Зинедина Зидана нужно побеждать "Вильярреал" и надеется, что "Эйбар" на выезде обыграет "Атлетико".

В нижней части турнирной таблице уже все ясно: "Малага", "Лас-Пальмас" и "Депортиво" покидают Примеру.

Накануне появилось видео, как сын игрока "Реала" Марсело "зажигает" с футболистами "Королевского клуба".

Суббота, 19 мая:

14:00 "Сельта" – "Леванте" - Футбол 1

17:15 "Леганес" – "Бетис"

19:30 "Севилья" – "Алавес" - Футбол 1

19:30 "Малага" – "Хетафе"

19:30 "Лас-Пальмас" – "Жирона"

21:45 "Вильярреал" – "Реал" - Футбол 1

Воскресенье, 20 мая:

13:00 "Валенсия" – "Депортиво" - Футбол 2

17:15 "Атлетик" – "Эспаньол" - Футбол 2

19:30 "Атлетико" – "Эйбар" - Футбол 1

21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад" - Футбол 2

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Таблица чемпионата Испании: