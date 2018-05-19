Последний тур чемпионата Испании: решится судьба "серебра"

Сегодня, 11:52

Расписание, результаты и таблица Примеры, которая завершается в этот уикенд

У &quot;Реала&quot; остаются шансы на &quot;серебро&quot; чемпионата Испании. Фото AFP
У "Реала" остаются шансы на "серебро" чемпионата Испании. Фото AFP

В субботу и воскресенье в чемпионате Испании по футболу будет сыгран последний, 38-й тур Примеры. Если чемпионство досрочно завоевала "Барселона", то обладатели серебряных наград решатся в последнем туре. На втором месте "Атлетико" и отрывом в три очка от "Реала", так что для того, чтобы взять "серебро", команде Зинедина Зидана нужно побеждать "Вильярреал" и надеется, что "Эйбар" на выезде обыграет "Атлетико".

В нижней части турнирной таблице уже все ясно: "Малага", "Лас-Пальмас" и "Депортиво" покидают Примеру.

Накануне появилось видео, как сын игрока "Реала" Марсело "зажигает" с футболистами "Королевского клуба"

Суббота, 19 мая:

14:00 "Сельта" – "Леванте" - Футбол 1

17:15 "Леганес" – "Бетис"

19:30 "Севилья" – "Алавес" - Футбол 1

19:30 "Малага" – "Хетафе"

19:30 "Лас-Пальмас" – "Жирона"

21:45 "Вильярреал" – "Реал" - Футбол 1

Воскресенье, 20 мая:

13:00 "Валенсия" – "Депортиво" - Футбол 2

17:15 "Атлетик" – "Эспаньол" - Футбол 2

19:30 "Атлетико" – "Эйбар" - Футбол 1

21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад" - Футбол 2

Все матчи чемпионата Испании можно смотреть онлайн на сайте oll.tv в подписке. 

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 37 27 9 1 98-29 90
2  АТЛЕТИКО 37 23 9 5 56-20 78
3  РЕАЛ МАДРИД 37 22 9 6 92-42 75
4  ВАЛЕНСИЯ 37 21 7 9 63-37 70
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 37 18 6 13 55-48 60
6  БЕТИС 37 18 6 13 58-58 60
7  СЕВИЛЬЯ 37 16 7 14 48-58 55
8  ХЕТАФЕ 37 14 10 13 41-33 52
9  ЭЙБАР 37 14 8 15 42-48 50
10  РЕАЛ СОСЬЕДАД 37 14 7 16 66-58 49
11  ЖИРОНА 37 13 9 15 48-58 48
12  АЛАВЕС 37 15 2 20 40-49 47
13  СЕЛЬТА 37 12 10 15 55-58 46
14  ЭСПАНЬОЛ 37 11 13 13 35-42 46
15  ЛЕВАНТЕ 37 11 13 13 42-54 46
16  АТЛЕТИК 37 10 13 14 41-48 43
17  ЛЕГАНЕС 37 11 7 19 31-49 40
18  ДЕПОРТИВО 37 6 11 20 37-74 29
19  ЛАС-ПАЛЬМАС 37 5 7 25 23-72 22
20  МАЛАГА 37 5 5 27 24-60 20
Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид

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Сегодня|Спорт

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