Последний тур чемпионата Италии: интрига в борьбе за "бронзу" и "выживание"

Сегодня, 14:24

Сразу пять команд все еще могут вылететь из Серии А, а "Рома" и "Лацио" ведут борьбу за третье место

 

Буффон уйдет из &quot;Ювентуса&quot; по окончании сезона. Фото AFP
Буффон уйдет из "Ювентуса" по окончании сезона. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки последнего, 38-го тура Серии А. "Ювентус", досрочно оформивший чемпионство в предыдущем туре, в субботу сыграет с одним из аутсайдеров – "Вероной", которая по итогам сезона точно покинет элитный дивизион. Этот матч, вероятно, станет последним для голкипера Джанлуиджи Буффона в футболке туринского клуба.

Если судьба "золота" и "серебра" чемпионата Италии уже известна, то на "бронзу" претендуют две команды – "Рома" (74 очка) и "Лацио" (72 очка). Клубы из Рима проведут свои матчи последнего тура вечером в воскресенье, тогда и станет известен обладатель третьего места.

Целая группа команд все еще претендует на одну оставшуюся путевку в Серию Б: это "Кротоне", СПАЛ, "Кальяри", "Кьево" и "Удинезе".

Отметим, что в субботу в Англии пройдет финал Кубка: смотреть матч "Челси" – "МЮ" можно на ТВ и в интернете.

Суббота, 19 мая:

16:00 "Ювентус" – "Верона"

Воскресенье, 20 мая:

16:00 "Дженоа" – "Торино"

19:00 "Кальяри" – "Аталанта"

19:00 "Кьево" – "Беневенто"

19:00 "Удинезе" – "Болонья"

19:00 "Наполи" – "Кротоне"

19:00 "Милан" – "Фиорентина"

19:00 СПАЛ – "Сампдория"

21:45 "Лацио" – "Интер"

21:45 "Сассуоло" – "Рома"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 37 29 5 3 84-23 92
2  НАПОЛИ 37 27 7 3 75-28 88
3  РОМА 37 22 8 7 60-28 74
4  ЛАЦИО 37 21 9 7 87-46 72
5  ИНТЕР 37 19 12 6 63-28 69
6  МИЛАН 37 17 10 10 51-41 61
7  АТАЛАНТА 37 16 12 9 57-38 60
8  ФИОРЕНТИНА 37 16 9 12 53-41 57
9  САМПДОРИЯ 37 16 6 15 55-57 54
10  ТОРИНО 37 12 15 10 52-45 51
11  САССУОЛО 37 11 10 16 29-58 43
12  ДЖЕНОА 37 11 8 18 32-41 41
13  БОЛОНЬЯ 37 11 6 20 40-51 39
14  УДИНЕЗЕ 37 11 4 22 47-63 37
15  КЬЕВО 37 9 10 18 35-59 37
16  КАЛЬЯРИ 37 10 6 21 32-61 36
17  СПАЛ 37 7 14 16 36-58 35
18  КРОТОНЕ 37 9 8 20 39-64 35
19  ВЕРОНА 37 7 4 26 29-76 25
20  БЕНЕВЕНТО 37 6 3 28 33-83 21
чемпионат Италии, Лацио, Рома Италия

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Сегодня|Спорт

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