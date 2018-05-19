Последний тур чемпионата Италии: интрига в борьбе за "бронзу" и "выживание"
Сразу пять команд все еще могут вылететь из Серии А, а "Рома" и "Лацио" ведут борьбу за третье место
В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки последнего, 38-го тура Серии А. "Ювентус", досрочно оформивший чемпионство в предыдущем туре, в субботу сыграет с одним из аутсайдеров – "Вероной", которая по итогам сезона точно покинет элитный дивизион. Этот матч, вероятно, станет последним для голкипера Джанлуиджи Буффона в футболке туринского клуба.
Если судьба "золота" и "серебра" чемпионата Италии уже известна, то на "бронзу" претендуют две команды – "Рома" (74 очка) и "Лацио" (72 очка). Клубы из Рима проведут свои матчи последнего тура вечером в воскресенье, тогда и станет известен обладатель третьего места.
Целая группа команд все еще претендует на одну оставшуюся путевку в Серию Б: это "Кротоне", СПАЛ, "Кальяри", "Кьево" и "Удинезе".
Отметим, что в субботу в Англии пройдет финал Кубка: смотреть матч "Челси" – "МЮ" можно на ТВ и в интернете.
Суббота, 19 мая:
16:00 "Ювентус" – "Верона"
Воскресенье, 20 мая:
16:00 "Дженоа" – "Торино"
19:00 "Кальяри" – "Аталанта"
19:00 "Кьево" – "Беневенто"
19:00 "Удинезе" – "Болонья"
19:00 "Наполи" – "Кротоне"
19:00 "Милан" – "Фиорентина"
19:00 СПАЛ – "Сампдория"
21:45 "Лацио" – "Интер"
21:45 "Сассуоло" – "Рома"
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|37
|29
|5
|3
|84-23
|92
|2
|НАПОЛИ
|37
|27
|7
|3
|75-28
|88
|3
|РОМА
|37
|22
|8
|7
|60-28
|74
|4
|ЛАЦИО
|37
|21
|9
|7
|87-46
|72
|5
|ИНТЕР
|37
|19
|12
|6
|63-28
|69
|6
|МИЛАН
|37
|17
|10
|10
|51-41
|61
|7
|АТАЛАНТА
|37
|16
|12
|9
|57-38
|60
|8
|ФИОРЕНТИНА
|37
|16
|9
|12
|53-41
|57
|9
|САМПДОРИЯ
|37
|16
|6
|15
|55-57
|54
|10
|ТОРИНО
|37
|12
|15
|10
|52-45
|51
|11
|САССУОЛО
|37
|11
|10
|16
|29-58
|43
|12
|ДЖЕНОА
|37
|11
|8
|18
|32-41
|41
|13
|БОЛОНЬЯ
|37
|11
|6
|20
|40-51
|39
|14
|УДИНЕЗЕ
|37
|11
|4
|22
|47-63
|37
|15
|КЬЕВО
|37
|9
|10
|18
|35-59
|37
|16
|КАЛЬЯРИ
|37
|10
|6
|21
|32-61
|36
|17
|СПАЛ
|37
|7
|14
|16
|36-58
|35
|18
|КРОТОНЕ
|37
|9
|8
|20
|39-64
|35
|19
|ВЕРОНА
|37
|7
|4
|26
|29-76
|25
|20
|БЕНЕВЕНТО
|37
|6
|3
|28
|33-83
|21
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