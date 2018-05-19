Последний тур чемпионата Италии: интрига в борьбе за "бронзу" и "выживание"

Сразу пять команд все еще могут вылететь из Серии А, а "Рома" и "Лацио" ведут борьбу за третье место

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки последнего, 38-го тура Серии А. "Ювентус", досрочно оформивший чемпионство в предыдущем туре, в субботу сыграет с одним из аутсайдеров – "Вероной", которая по итогам сезона точно покинет элитный дивизион. Этот матч, вероятно, станет последним для голкипера Джанлуиджи Буффона в футболке туринского клуба.

Если судьба "золота" и "серебра" чемпионата Италии уже известна, то на "бронзу" претендуют две команды – "Рома" (74 очка) и "Лацио" (72 очка). Клубы из Рима проведут свои матчи последнего тура вечером в воскресенье, тогда и станет известен обладатель третьего места.

Целая группа команд все еще претендует на одну оставшуюся путевку в Серию Б: это "Кротоне", СПАЛ, "Кальяри", "Кьево" и "Удинезе".

Отметим, что в субботу в Англии пройдет финал Кубка: смотреть матч "Челси" – "МЮ" можно на ТВ и в интернете.

Суббота, 19 мая:

16:00 "Ювентус" – "Верона"

Воскресенье, 20 мая:

16:00 "Дженоа" – "Торино"

19:00 "Кальяри" – "Аталанта"

19:00 "Кьево" – "Беневенто"

19:00 "Удинезе" – "Болонья"

19:00 "Наполи" – "Кротоне"

19:00 "Милан" – "Фиорентина"

19:00 СПАЛ – "Сампдория"

21:45 "Лацио" – "Интер"

21:45 "Сассуоло" – "Рома"

Таблица чемпионата Италии: