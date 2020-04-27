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Последствия коронавируса? "Черноморец" расторгнет контракт с сыном Маркевича

27 апреля, 18:22

Александр Трикиша

Остап Маркевич возглавил одесситов только в октябре прошлого года

Сын знаменитого украинского тренера Мирона Маркевича Остап снова останется без работы. Как сообщает Tribuna.com, Маркевич-младший в ближайшее врем покинет пост наставника одесского "Черноморца", который он возглавил в октябре прошлого года. Сам тренер подтвердил эту информацию.

Интересно, что за несколько дней до подписания контракта с "моряками" с Маркевичем загадочным образом расторг контракт с "Агробизнесом". Болельщики в соцсетях называют такое решение странным, ведь "Агробизнес" весьма успешно стартовал в нынешнем сезоне и на тот момент шел всего в трех очках от лидера. А сейчас клуб из Хмельницкой области занимает шестое место в Первой лиге, но отстает от первой строчки всего на два балла!

А "Черноморец" после 19-и туров занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Напомним, что второй по силе дивизион Украины так и не возобновился после зимней паузы из-за пандемии коронавируса. Фактически, под руководством Маркевича команда провела только несколько матчей прошлой осенью.

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Ранее Остап Маркевич высказал свое мнение о том, как коронавирус изменит мировой футбол: "Не может игрок покупать золотые машины".

Смотрите, как "Черноморец" играл в Премьер-лиге:

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Черноморец Одесса первая лига Остап Маркевич

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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