Последствия пандемии: более 400 футболистов обратились к ФИФА за финансовой компенсацией

441 футболист подал запрос в ФИФА на финансовую компенсацию, о чем сообщила пресс-служба организации. Это игроки, у которых образовались задолженности по зарплатам, а их клубы обанкротились и не могут закрыть долги. Такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.

81 процент заявителей представляют европейские клуба. ФИФА и дальше будет принимать заявки через Международную федерацию ассоциации профессиональных футболистов. ФИФА и FIFPro создали международный фонд, который будет выделять деньги игрокам, чьи клубы обанкротились и не погасли зарплату. Он начнет работать с 1 июля.

Напомним, что в конце марта семикратный чемпион Словакии "Жилина" объявил о ликвидации. А футболисты и остальные сотрудники могут начать поиски новой работы. Главная причина ликвидации титулованной словацкой команды – тяжелое финансовое состояние, которое стало следствием пандемии коронавируса.

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Также мы писали, что двукратный чемпион Уэльса объявил о банкротстве. Из-за остановки чемпионата Уэльса "Рил" остался без средств для существования.

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