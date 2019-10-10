"Постараемся не повторять ошибок, которые были в Вильнюсе": наставник Литвы оценил игру с Украиной

Тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас / Фото: Twitter

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Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал поединок отбора на Евро-2020 со сборной Украиной. Ранее поединок прокомментировал наставник сборной Украины – Андрей Шевченко.

"Ждет серьезная игра, очень ответственная. Ребята постараются дать отпор. Несмотря на то, что команды будут решать разные задачи, цель у нас – взять очки и любой позитивный результат будет нас устраивать. Сборная Украины очень сбалансирована на всех позициях, в чем мы убедились в первой игре в Вильнюсе", – отметил наставник.

"Я бы хотел сделать выводы и не повторять тех ошибок, которые совершили в Вильнюсе. Жаль, что подготовку к этой игре нарушили травмы некоторых футболистов, но с другой стороны, это прекрасная возможность проявить себя другим игрокам", – рассказал Вальдас Урбонас.

Кстати, у сборной Украины хорошие новости. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстановился после микротравмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Кроме того, Малиновский рассказал о грядущем матче с Литвой. Игрок сборной Украины оценил шансы команды в матче отбора на Евро-2020.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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