Повторная операция или пересадка кости: врачи озвучили неутешительный вердикт для Неймара

В медицинском штабе уверены, что всему виной недостаточно тщательное лечение в Бразилии

Неймар / Фото: AFP

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может получить рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien. Глава медицинской службы "ПСЖ" Эрик Роллан считает, что у Неймара могут возникнуть осложнения, когда он начнет давать полную нагрузку на свою ногу. По словам специалиста, вероятность рецидива перелома плюсневой кости очень велика.

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Специалисты из медицинского штаба "ПСЖ" уверены, что бразилец не до конца залечил травму, а виной этому недостаточно тщательное лечение в Бразилии. Источник также отмечает, что для решения этой проблемы Неймару может потребоваться операция по пересадке кости.

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Напомним, Неймар сломал пятую плюсневую кость в начале 2018 года, из-за чего ему пришлось перенести операцию. В этом году ситуация повторилась, однако хирургического вмешательства не потребовалось. Из-за травм бразилец оба раза пропускал важнейшие матчи парижан в плей-офф Лиги чемпионов.

Этим летом приобрести Неймара пытается каталонская "Барселона", но стороны пока не могут договориться о трансфере. 27-летний форвард уже выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

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Напомним, Неймар пропустил матч первого тура чемпионата Франции с "Нимом" (3:0) из-за непопадания в заявку на матч. Тухель объяснил это тем, что бразилец продолжает восстановление от травмы. После форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметил, что клубу будет непросто без Неймара. Также мы писали, что болельщики "ПСЖ" требуют, чтобы Неймар свалил из клуба.

Несколько голов Неймара за "ПСЖ":

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