Повторное тестирование не обнаружило в немецком клубе коронавируса

В первый день мая в "Кельне" обнаружили троих заразившихся коронавирусом

Немецкий клуб "Кельн" провел повторное тестирование на коронавирус игроков, тренеров и персонал клуба после того, как 1 мая сообщил о трех положительных случаях. Сообщалось, что заразившиеся были помещены на 14-дневный карантин. Сегодняшнее тестирование дало отрицательный результат.

В понедельник футболисты "Кельна" продолжат тренировки, которые будут закрытыми. Отметим, что после появления информации о заразившихся в "Кельне" в Германии задумались остановить процесс возобновления чемпионата.

Напомним, Бундеслига планировала вернуться уже 15 мая. При этом все встречи будут проходить при пустых трибунах, а транслироваться матчи будут по общедоступным немецким каналам. Интересно, что предварительной датой возобновления сезона в Германии было 9 мая, но к этой дате футболисты точно не успеют вернуть форму.

Реклама

Кстати, чемпионат Украины по футболу предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу. В Премьер-лиге осталось провести 54 матча. Возобновить первенство планируют 30 мая. Подробнее о планах рассказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

Разведка США утверждает, что коронавирус вырвался из лаборатории Китая:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама