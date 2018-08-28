Появились фотографии официального мяча Лиги наций

В сети появились фотографии официального мяча для нового турнира УЕФА – Лиги наций. Мяч выполнен в белом и серебристом цветах с использованием разноцветных орнаментов.

Матчи турнира, в котором примут участие 55 сборных, пройдут с 6 сентября по 20 ноября. Путевки на чемпионат Европы-2020 будут разыграны 5-9 июня 2019 года.

Сборная Украины стартует в турнире 6 сентября выездным матчем против Чехии, а 9 сентября во Львове украинцы встретятся со словаками.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.