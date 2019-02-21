Появились неожиданные подробности перехода погибшего футболиста Салы в "Кардифф"
Трансфер аргентинского футболиста могут признать недействительным
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала мог подписать недействительный контракт с "Кардифф Сити". Как сообщает The Telegraph, выяснилось, что контракт не соответствовал правилам АПЛ и был возвращен для подписания пересмотренного соглашения еще до авиакатастрофы.
28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.
В настоящее время "Нант" готовит жалобу в ФИФА на "Кардифф Сити", который до сих пор не оплатил трансфер Салы. Сам же "Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы. Валлийский клуб хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы.
Ранее стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.
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