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Появилось фото лица футбольного арбитра, избитого экс-капитаном сборной России

10 августа, 23:22

Олег Люлька Олег Люлька

За применение силы к служителю футбольной Фемиды бывшему полузащитнику "Зенита" грозит тюремное заключение

В Сети появилось фото российского футбольного арбитра Никиты Данченко после того, как его избил экс-капитан сборной России Роман Широков. Напомним, вопиющий случай произошел во время матча любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на московском Кубке Селебрити. Выступавший за "Матч ТВ" Широков в стиле Майка Тайсона ударил рефери встречи, Данченко, кулаком в лицо, а затем бросился его, лежачего, добивать. От расправы судью спасли другие футболисты, сумевшие оттянуть разбушевавшегося Широкова.

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Судья Никита Данченко. Фото – Чемпионат

Судье Никите Данченко пришлось вызывать скорую. Он уже снял побои. После нокаута от Романа Широкова у рефери разбиты глаз и бровь. Тем не менее арбитр сохраняет бодрое расположение духа. "Со здоровьем все хорошо, жить буду", – говорит рефери.

Как мы писали ранее, во время избиения Широков угрожал судье: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут". Теперь экс-игроку российских "Зенита", "Спартака" и ЦСКА грозит административное и даже уголовное наказание, вплоть до тюремного заключения.

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Роман Широков

Роман Широков / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

В свое время Широков назвал фанов "Зенита" дебилами после матча Лиги чемпионов. Питерские болельщики на матче против АПОЭЛа жгли файеры и судья вынужден был увести команды с поля.

Также мы писали, что Широкова назвали одним из главных пьяниц в футболе. "Один из лучших полузащитников многих российских команд мог сделать более яркую карьеру, но этому помешали проблемы с алкоголем. Пагубная привычка проявилась у него еще в молодости. В 21-летнем возрасте он проводил больше времени в барах, чем на футбольном поле", – утверждало издание Sportske Novosti.

Самые известные балагуры мирового футбола

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Россия Москва избивали судья чемпионат России арбитр Роман Широков

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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