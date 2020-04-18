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Появилось групповое постельное фото Роналду: в объятиях Криштиану – не Джорджина

18 апреля, 20:23

Богдан Юрков

Знаменитый португальский нападающий купается в любви своих детишек. А его любимая - скромно спряталась в сторонке

Криштиану Роналду наслаждается последними мгновениями домашнего карантина на родной Мадейре перед воскресным возвращением в Италию, в лагерь своего клуба – туринского "Ювентуса". Сегодня знаменитый 35-летний португалец побаловал своих фолловеров довольно интимным фото, показав самого себя в постели со своей возлюбленной Джорджиной.

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Правда, возлюбленная Роналду Джорджина Родригес едва попала в кадр, так как в момент съемки находилась на самом краешке кровати – а самого Криштиану облепили его дети: двухлетние Ева и Матео, а также Алана-Мартина. Для полного комплекта не хватило только старшего сына футболиста – Криштиану-младшего, которому в июне исполнится 10 лет. Чем он был занят в момент семейного селфи, история умалчивает.

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"Лучшего начала дня не придумаешь", – подписал Криштиану Роналду "постельное" фото, которое за восемь часов набрало более восьми миллионов лайков

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Ранее Роналду поделился мимишным видео с младшим сыном на карантине. 35-летний спортсмен и его малыш по очереди издают забавные звуки и смеются, повторяя друг друга. "Какой папа, такой и сын", – подписал Роналду ролик.

Смотрите, что семья подарила Роналду на 35-летие

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карантин Криштиану Роналду Ювентус Турин Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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