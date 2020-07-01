Появилось видео драки бывшего игрока "Динамо" с его экс-женой

Имя бывшего футболиста киевского "Динамо" – 28-летнего бразильца Дуду – снова оказалось на слуху вовсе не благодаря его футбольным подвигам. Ранее мы писали о том, что выступающий в "Пелмейрасе" экс-динамовец толкнул в спину арбитра, за что получил полгода дисквалификации. А теперь вспыхнул очередной скандал с рукоприкладством. Правда, Дуду представляют в нем в качестве жертвы.

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Не так давно бывшая жена Дуду, Маллу Охана, заявила, что быстроногий вингер изменял ей и при этом неоднократно ее бил. Хотя сам футболист эти обвинения отрицал. И вот в качестве подтверждения того, что его бывшая супруга – тоже не ангел, адвокаты футболиста опубликовали видео с камер наблюдения. На них запечатлено, что Дуду и Оханна о чем-то спорят на улице, после чего игрок запрыгивает в автомобиль, а девушка бросается на него с кулаками следом.

Уже в салоне драка продолжилась с новой силой, пока знакомым экс-супругов, наконец, не удалось их успокоить. Отметим, что Маллу Охана называет это видео отредактированным и опубликованным без надлежащего контекста.

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Напомним, Дуду играл в составе киевского "Динамо" с 2011 по 2014 годы. Уже тогда СМИ не раз писали о скандалах в его личной жизни. Например, однажды футболист был доставлен в участок за то, что, по словам его экс-жены, бил ее по голове и таскал за волосы. За женщину попыталась заступиться ее мама, теща Дуду, но он и ей наставил синяков.

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