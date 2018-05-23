Появилось видео, как фанаты "Ливерпуля" буйствуют в самолете по дороге в Киев

26 мая в Киеве пройдет финальный поединок Лиги чемпионов. На поле выйдут испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Первые болельщики "Ливерпуля" уже взяли курс на Киев. Фанаты выложили в соцсети видео из самолета.

Напомним, что накануне финала Лиги чемпионов УЕФА открыл дело против английской команды. "Ливерпуль" обвиняется в нарушении трех пунктов дисциплинарного регламента УЕФА: использование пиротехники, бросание на поле посторонних предметов, беспорядки на трибунах.

Кстати, в Киеве накануне финала Лиги чемпионов обустроят четыре фан-зоны. Две – для команд. Место сбора фанатов "Ливерпуля" – в парке Шевченко, болельщиков "Реала" – напротив Дворца Украина. Фан-зона на Контрактовой площади станет единственным местом, где матч "Реал" – "Ливерпуль" покажут в прямом эфире на огромном экране. Ну а главная фан-зона Киева – это "Фестиваль чемпионов" на Крещатике (от Главпочтампа до ЦУМа): расписание работы и мероприятий фан-зоны Лиги чемпионов в Киеве.