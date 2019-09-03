Появилось видео, как Конор Макгрегор снимался в промо "Шахтера"

Конор Макгрегор в форме "Шахтера" / Фото: Instagram

В конце прошлого месяца в соцсетях донецкого "Шахтера" появилась запись с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором. Известный ирландец был одет в футболку донецкого клуба. Отметим, что "Шахтер" и Макгрегора объединяет сотрудничество с общим брендом.

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А теперь в сецсетях появилось видео, как "шахтер" Конор снимался в промо донецкого клуба:

INSTAGRAM

Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

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