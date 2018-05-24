Появилось видео, как шьют футболки к финалу Лиги чемпионов

"Ливерпуль" рассказал, как делается форма к матчу в Киеве

В субботу, 26 мая, впервые в истории в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов. На "Олимпийском" сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Накануне поединка "Ливерпуль" выпустил видео, в котором показал, как изготавливаются специальные футболки к финалу Лиги чемпионов. На них будут вышиты дата матча, место проведения и название клубов.

Ранее мы писали, что 40 телекамер покажут матч в Киеве на 226 стран мира. Производить картинку матча будет специальная съемочная группа УЕФА во главе с режиссером Джейми Окфордом.

Напомним, что сегодня в украинской столице пройдет финал женской Лиги чемпионов. Немецкий "Вольфсбург" встречается с французским "Лионом". Начало встречи в 19:00.

Красотки "Вольфсбурга": фотографии из соцсетей участниц финала Лиги чемпионов в Киеве. 25 футболисток попали в заявку немецкого клуба на киевский финал Лиги чемпионов.