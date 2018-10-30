Появилось видео падения вертолета с владельцем "Лестера" на борту

В сети появилось видео крушения вертолета с владельцем английского "Лестера" Вишаем Шриваддханапрабхой на борту. Инцидент произошел в субботу, 27 октября, после матча 10-го тура Премьер-лиги против "Вест Хэма" (1:1). Вертолет упал недалеко от клубной арены. Кроме самого владельца в вертолете находились два сотрудника его компании Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Лехович. Никто из них не выжил.

На записи видно, как воздушное судно взлетело, однако, по неизвестной на данный момент причине, рухнуло на землю через несколько секунд.

Шриваддханапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. Сын погибшего владельца предположил переименовать клубный стадион Лестера" в честь отца. Также ожидается, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.

Из-за трагедии матч "Лестера" в Кубке лиги против "Саутгемптона" перенесли, как и встречу молодежной команды "Лестера" с "Фейеноордом" в рамках International Cup.