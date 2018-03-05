Появилось видео побоища в матче чемпионата Нидерландов

Матч второго дивизиона чемпионата Голландии "Гоу Эхед Иглс" – "Де Графсхап" завершился поражением хозяев со счетом – 0:4. Такой результат привел в бешенство фанатов, которые рванули на поле после игры и выместили злость на победителях и всех, кто попадался под руку.

Фанаты свирепствовали около 20 минут, пока их не скрутил отряд полицейских.

Руководство "Гоу Эхед Иглс" осудило поведение болельщиков и заявило, что все виновные будут наказаны.



После 27-ми туров второго дивизиона чемпионата Голландии "Гоу Эхед Иглс" занимает 17 место, "Де Графсхап" идет шестым.

Ранее мы писали, что бывшего футболиста киевского "Динамо" избила толпа болельщиков. Защитника Олега Допилку побили на футзальном турнире в Ужгороде.

Напомним, что в конце прошлого года после дерби Манчестера произошла драка футболистов "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Стычка между игроками началась после насмешек над Ибрагимовичем.

Ранее футбольные фанаты устроили массовую драку в Киеве: 30 человек задержаны, а всего а конфликте участвовали более сотни человек.