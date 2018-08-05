Появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус"
Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда
В рамках Международного кубка чемпионов мадридский "Реал" обыграл туринский "Ювентус" – 3:1. Поединок прошел в США.
В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыл "Ювентус" после того как Карвахаль срезал мяч в собственные ворота. Однако вскоре Гарет Бейл восстановил равновесие. А потом дублем отметился Марко Асенсио. После того, как счет стал – 3:1 в пользу "Реала", наставник мадридцев Хулен Лопетеги выпустил на поле украинского вратаря Андрея Лунина. Была 64-я минута встречи. Лунин блестяще отстоял отведенное ему время. Андрей сделал несколько отличных сейвов, что помогло его команде отпраздновать победу.
Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль. Тогда украинский вратарь на поле провел 45 минут.
В своем следующем матче Международного кубка чемпионов "Реал" встретится с "Ромой" (8 августа).
Интересно, что тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".
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