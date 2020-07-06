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Появилось видео удара молнии в 16-летнего вратаря из России: парень в коме

6 июля, 12:53

Олег Люлька Олег Люлька

Во время тренировки Иван Заборовский разбежался, чтобы пробить по мячу, и в этот момент случилось нечто жуткое

В интернете появилось видео инцидента с 16-летним вратарем российского клуба "Знамя Труда" Иваном Заборовским, в которого накануне на тренировке ударила молния. В ходе занятия юный футболист занимался отдельно от партнеров. Иван собирался пробить по мячу, подбежал к нему, и в этот момент в него ударила молния.

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Голкипер упал на газон, после чего одноклубники побежали в его сторону. Экстренную помощь Заборовскому оказал тренер. Впоследствии игрока госпитализировали, отправив в реанимацию.

"Молния в Ивана ударила на тренировке. Не было дождя или ливня, просто пасмурная погода, – рассказал накануне изданию Championat генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров. – Вместе с ним на поле находилась вся команда, телефонов у них, конечно, тоже не было. В этой ситуации оперативно сработал наш тренер и администратор. У Ивана была остановка дыхания, его быстро восстановили, а затем приехала скорая, которая увезла его в больницу. Отмечу нашего тренера, который отработал в этой ситуации на все 100 процентов, даже на 200. Если бы он замешкался, могло быть все по-другому. Пока Иван находится в искусственной коме, вскоре его должны будут вывести из нее"

Иван Заборовский

Иван Заборовский / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что от удара молнии дотла сгорел дом знаменитого баскетболиста. Пожар уничтожил мебель, одежду и игрушки 5-летней дочери эстонского спортсмена Рейнара Халлика.

Смотрите сюжет о том, как защитить себя от молнии

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Россия футболист молния вратарь Иван Заборовский Знамя Труда

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