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Пойдем, отойдем: игрок "ПСЖ" пообещал разобраться с Месси, аргентинец принял вызов

19 ноября, 09:38

В матче Аргентина – Уругвай произошел конфликт между двумя лидерами сборных

Месси - Кавани

Месси - Кавани / Фото: Twitter

Нападающий Эдинсон Кавани повздорил с форвардом Лионелем Месси во время товарищеского матча сборной Уругвая с Аргентиной. Ранее Месси сыграл за Аргентину и заставил заткнуться тренера Бразилии.

В одном из эпизодов между игроками произошел эмоциональный разговор, в ходе которого Кавани предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: "Когда захочешь".

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Отмечается, что оба игрока едва не вцепились в подтрибунном помещении, но драку смог предотвратить напарник Месси по "Барселоне" Луис Суарес.

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Сам товарищеским матч, который состоялся в Тель-Авиве на стадионе "Блюмфильд", завершился со счетом 2:2.Лионель забил за сборную 70 голов, в Южной Америке больше только у бразильского Короля футбола.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.

Смотрите также, как Лионель Месси забивает за "Барселону"

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товарищеский матч Лионель Месси сборная Аргентины сборная Уругвая Эдинсон Кавани

Источник: Globo

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