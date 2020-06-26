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Поймал кураж: украинец Лунин не пропускает во втором матче подряд в Испании

26 июня, 09:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда украинского голкипера идет во второй части турнирной таблицы

Украинский вратарь Андрей Лунин сохранил свои ворота в неприкосновенности во втором матче подряд. Клуб 21-летнего украинца "Овьедо" в 35-м туре Сегунды, второго по силе дивизиона Испании, сыграл вничью с "Фуэнлабрадой" – 0:0.

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Правда, сделать это украинцу было не так уж и сложно, ведь соперник нанес всего семь ударов за матч и ни один из них не пришелся в створ ворот. Тем не менее, и "Овьедо" не может похвастаться обилием моментов – у них лишь один удар в рамку.

После 35 туров "Овьедо" занимает 16-е место в турнирной таблице Сегунды. "Фуэнлабрада" идет 11-й.

Андрей Лунин в текущем сезоне провел уже 14 матчей – два в Кубке Испании еще в составе "Вальядолида" и 12 – в Сегунде. При этом украинец провел четвертый "сухой" матч, а в недавнем поединке Лунин отбил пенальти.

Ранее Лунин признался в желании получить самую сложную работу в мире. Лучший голкипер молодежного ЧМ-2019 считает, что нет ничего труднее, чем быть первым номером в "Реале".

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Также мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику "Реала" важно, чтобы украинец получал игровую практику.

Смотрите сейвы Лунина на тренировке:

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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чемпионат Испании Андрей Лунин Овьедо

Источник: Сегодня|Спорт

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