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Поймали акулу: украинец Воронин устроил суперотдых звезде российского футбола в Одессе

Сегодня, 17:42

После развлечений с Самедовым Воронин пригласил к себе в гости еще одного игрока из России

Воронин и Самедов

Воронин и Самедов / Фото: Instagram

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов побывал в Одессе в гостях у бывшего одноклубника по московскому "Динамо" – экс-форварда сборной Украины Андрея Воронина. "Брат, спасибо за суперотдых!" – написал Самедов в своем Instagram, прикрепив видеоролик с отпуска. 

INSTAGRAM (@19samedov84)

Воронин и Самедов катались на яхте, рыбачили. При этом украинец похвастался уловом в виде акулы, а именно катрана – правда, не самых внушительных размеров. "Жизнь дана нам лишь раз. Проживаем мы ее на всю и, главное, вместе с близкими. Ребята, любите и цените свою жизнь, она прекрасна!", – написал Воронин на своей странице в соцсети. 

При этом на комментарий другого российского футболиста Романа Павлюченко – "Красавцы" – Андрей Воронин отреагировал: "Бро, приезжай!".

Как мы писали ранее, Андрей Воронин отказался тренировать российское "Динамо". Бывший футболист сборной Украины отказался войти в тренерский штаб команды, куда его приглашал нынешний рулевой Дмитрий Хохлов. "Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе", – заявил Воронин.

В свою очередь, украинский защитник Иван Ордец с недавних пор защищает цвета московского "Динамо". "Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди. Не отговаривали, – прокомментировал свой переход в московский клуб Ордец. – У меня в России живут знакомые, мы в контакте. Я спрашивал, как здесь относятся к украинцам. Ракицкий и Данченко сказали, что нормально, волноваться не о чем, и через неделю-две все забудется. Собаки лают, караван идет".

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Между тем, напомним, Федерация бокса Украины объявила своеобразный бойкот чемпионату мира в России. Наши лучшие боксеры не поедут на соревнования, которые пройдут в Екатеринбурге в сентябре.

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Одесса чемпионат России Андрей Воронин

Источник: Сегодня|Спорт

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