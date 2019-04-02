Поймали на горячем: за проигрыш матча в Запорожье тренеру и игрокам предлагали пять тысяч долларов

Ставка на матч сорвалась – полиция накрыла "брокеров" во время передачи транша

Фото: Нацполиция

Поймали на горячем: за проигрыш матча в Запорожье тренеру и игрокам предлагали пять тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/397/00c/5ca39700cf70b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/397/00c/5ca39700cf70b.png 2019-04-02T20:14:00+03:00 Футбол Ставка на матч сорвалась - полиция накрыла "брокеров" во время передачи транша

Департамент защиты экономики Национальной полиции сообщил о пресечении попытки организации договорного футбольного матча. Оперативники этого департамента и областного управления защиты экономики, следователи полиции Запорожской области и работники прокуратуры Запорожской области разоблачили двух граждан при попытке подкупа тренера и игроков футбольного клуба.

В ходе следствия было установлено, что к противоправной деятельности причастны двое жителей столицы, которые под видом брокеров спортивных соревнований предложили тренеру и игрокам одного из футбольных клубов 5000 долларов США неправомерной выгоды.

За указанную сумму взятки футболисты должны были обеспечить проигрыш своей команды во время матча, который состоится в Запорожье второго апреля. Граждане сделали ставку на победу одной из команд, поэтому проигрыш соперника обогатил бы последних на значительную сумму.

В понедельник, 1 апреля, во время передачи очередного "транша" в 20 000 гривен фигуранты были уличены работниками полиции и прокуратуры. Еще 55 000 гривен правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одного из футболистов ФК сразу после передачи наличных. Остальные – после проведения футбольного матча.

Задержали их в Запорожье возле заведения общественного питания. Усилиями правоохранителей удалось обеспечить проведение футбольного матча с честным результатам игры.

Уголовное производство открыто по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось ранее, олимпийского чемпиона подозревают в сдаче матчей. Испанец Марк Лопес мог сдавать игры на турнирах в Таррагоне и в Италии в 2008 году.

Также сообщалось, что на Кипре массово проводили договорные матчи, замешан клуб из Украины. За три зимы с 2016 по 2018 год там прошли 32 матча, которые обслуживали люди, заинтересованные в нужных исходах.

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