"Поймай меня, если сможешь", – новый тренер "Барселоны" придумал для игроков "слепую" тренировку

Игроки "Барселоны" на тренировке / Фото: Reuters

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Интересное занятие для своих подопечных решил провести главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен. Испанский специалист захотел улучшить ориентацию своих футболистов в пространстве и предложил им побегать с закрытыми глазами. К слову, форвард "ПСЖ" Кавани отказал "Барселоне": уругваец не захотел уезжать из Парижа.

На тренировке "Барсы" игрокам одели на голову шапки, закрыв им при этом лица. Так что звездные Антуан Гризманн, Артуро Видаль и Самуэль Умтити ничего вокруг не видели. А затем футболистам сказали бежать к конкретному месту на поле. Парней сопровождали помощники тренера, чтобы ценные кадры случайно не травмировались. Вышло забавно.

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Целью такого упражнения Сетьен также считает улучшение атмосферы в коллективе. В воскресенье, 9 февраля, "Барселона" играет в Севилье против бывшего команды своего наставника – "Бетиса". Каталонцы занимают второе место в чемпионате, отставая от "Реала" на три очка. "Бетис" идет на 13-й позиции.

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