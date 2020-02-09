Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

"Поймай меня, если сможешь", – новый тренер "Барселоны" придумал для игроков "слепую" тренировку

9 февраля, 12:06

Звезды каталонского клуба учились ориентироваться в пространстве с закрытыми глазами

Игроки "Барселоны" на тренировке

Игроки "Барселоны" на тренировке / Фото: Reuters

Реклама

Интересное занятие для своих подопечных решил провести главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен. Испанский специалист захотел улучшить ориентацию своих футболистов в пространстве и предложил им побегать с закрытыми глазами. К слову, форвард "ПСЖ" Кавани отказал "Барселоне": уругваец не захотел уезжать из Парижа.

На тренировке "Барсы" игрокам одели на голову шапки, закрыв им при этом лица. Так что звездные Антуан Гризманн, Артуро Видаль и Самуэль Умтити ничего вокруг не видели. А затем футболистам сказали бежать к конкретному месту на поле. Парней сопровождали помощники тренера, чтобы ценные кадры случайно не травмировались. Вышло забавно.

Читайте прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Испании.

Целью такого упражнения Сетьен также считает улучшение атмосферы в коллективе. В воскресенье, 9 февраля, "Барселона" играет в Севилье против бывшего команды своего наставника – "Бетиса". Каталонцы занимают второе место в чемпионате, отставая от "Реала" на три очка. "Бетис" идет на 13-й позиции.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала "Интер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

слепой футбол Барселона чемпионат Испании тренировка Бетис слепота

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол
Бывший тренер
Бывший тренер "Шахтера" отхватил вингера "Барселоны" и обещает ему миллионы бонусовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...