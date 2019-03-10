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Поздравили Фонсеку с рождением сына: "Шахтер" громит "Карпаты"

Сегодня, 18:57

Лидер чемпионата Украины одержал уверенную победу над львовскими "Карпатами" в Харькове

"Шахтер" обыграл "Карпаты" 5:0
"Шахтер" обыграл "Карпаты" 5:0.
Поздравили Фонсеку с рождением сына: "Шахтер" громит "Карпаты" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/541/d27/5c8541d27d489.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/541/d27/5c8541d27d489.jpg Футбол Лидер чемпионата Украины одержал уверенную победу над львовскими "Карпатами" в Харькове

В 21 туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" разгромил "Карпаты". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 5:0. После быстрого гола в ворота соперника "горняки" подбежали к своему наставнику и стали имитировать покачивания младенца. Таким образом игроки поздравили Паулу Фонсеку с рождением ребенка: 9 марта супруга Катерина подарила португальцу сына Мартина.

"Горняки" решили вопросы о победителе матча еще в первом тайме, когда по голу в ворота соперника отправили Виктор Коваленко (6-я минута), Николай Матвиенко (35) и Майкон (44). В начале второго тайма Коваленко оформил дубль, а окончательный счет установил Тайсон (79). Минутой ранее "Карпаты" остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил камерунский новичок львовян Мартин Онгла.

После этого матча "Шахтер", идущий на первом месте в турнирной таблице, набрал 54 очка. У "Карпат" осталось 20 очков и девятое место.

"Шахтер" – "Карпаты" – 5:0 (3:0)
Голы: Коваленко (6), Матвиенко (35), Майкон (44), Коваленко (64), Тайсон (79)
Желтые карточки: Хочолава (63), Исмаили (70) – Хонгла (52), Мякушко (54), Мегремич (60), Онгла (78)
Удаление: Мартин Хонгла (78, повторное предупреждение)

В параллельном матче 21 тура "Динамо" в киевском дерби разгромило "Арсенал" со счетом 4:0.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Карпаты Львов , Паулу Фонсека

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Сегодня|Спорт

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